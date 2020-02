La presidente del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, aclaró que el organismo está abierto a sufrir modificaciones, como otras entidades y, eso incluye la posibilidad de ser supervisados por otras instituciones ajenas.

"Yo creo que el país de hoy exige que los ministros seamos responsables de las funciones que nos han entregado y las cumplamos. Es insostenible que con el grado de desarrollo que tenemos, en las demandas que existen hoy, que exista una institución que no sea controlada por nadie", explicó Brahm.

Al mismo tiempo subrayó que, "no coincido con esa frase de que no se pueden hacer modificaciones a las instituciones. Yo creo que el Tribunal Constitucional como muchos organismos, pueden y deben ser modificadas, es legítimo que así sea, es legítimo que se pida y se cambie. El TC es un organismo autónomo y de eso no cabe duda, espero que así permanezca, pero eso lo resolverán otros".

Estas declaraciones se enmarcan en las afirmaciones hechas en el diario La Tercera por la abogada Marisol Peña, ex presidenta del TC, respecto a la posibilidad de que los ministros sean sancionados o fiscalizados, "es imposible pensar en un mecanismo que fiscalice o acuse a los ministros del tribunal".

Proceso constituyente

En las próximas semanas el Tribunal Constitucional, como una forma de acercarse a la ciudadanía, organizará charlas, seminarios y entregará de manera gratuita la versión de bolsillo de La Constitución actualizada.

"Nosotros tenemos un deber de comunicar bien, sobre el rol del Tribunal Constitucional en una democracia moderna como esta. En muchos países existe la figura del TC, los tribunales se van creando y no eliminando. Hemos mantenido un silencio por muchos años, sobre nuestro rol y disciplina. Llegó la hora de que nos hagamos cargo y demos a conocer el rol del tribunal, la importancia que tiene".

En esa línea recalcó que, "el TC es un partícipe importante de la democracia, el rol que se respetan la separación de poderes y que uno no pase por encima del otro, lo ejerce el Tribunal Constitucional, por medio de sus atribuciones".