A cuatro meses del estallido social el 18 de octubre, existen distintas preocupaciones con respecto a lo que pueda ocurrir en marzo. En conversación con Meganoticias Plus Prime, el alcalde de Renca, Claudio Castro, se refirió al rol que juegan los municipios para enfrentar la crisis social y el clima de violencia.

¿Qué dijo?

La máxima autoridad comunal expresó que existe una sensación desde la política y la opinión pública, que marzo será un mes complejo. En ese sentido, afirmó que "marzo es un mes donde las desigualdades, los abusos, las injusticias, van a volver a salir a la palestra (...) y pareciera que todavía no existe una respuesta contundente, que esté a la altura de las situaciones que han ocurrido estos 4 meses".

Claudio Castro explicó que la articulación política es esencial para darle una salida a la crisis social, pese a eso, manifestó que "hemos visto atrincheramientos del gobierno y el oficialismo, con la oposición, que pareciera que estuviéramos jugando a quién gana distintos gallitos en vez de enfrentar las razones y las causas que nos tienen la crisis que estamos viviendo".

Consultado por las dificultades para lograr esa sintonía en la clase política, el alcalde dijo "yo no creo que la dificultad de articulación tenga que ver con hechos de violencia, tiene que ver con la dificultad que ha tenido nuestro sistema político hace años, para poder negociar, consensuar y proponer una agenda social, de la mano de una agenda política de largo plazo, y ahí está el proceso constituyente".

"Han habido pasos, pero es necesario hacer un esfuerzo mayor, que insisto tiene que estar a la altura de la magnitud de los hechos que han ocurrido en nuestro país", agregó.

"Hay que recuperar y sacar con prontitud la agenda"

El entrevistado señaló que desde el pasado 22 de octubre los alcaldes le habían entregado una carta al Presidente Piñera, solicitando una nueva reforma tributaria y de pensiones, como también abordar temas como salud y educación. Además, Castro expresó que deben tomar medidas simbólicas como: eliminar el pasaje escolar y de adulto mayor.

"Es fundamental recuperar y sacar con la mayor prontitud posible la agenda que tiene que ver con disminuir el sueldo de los parlamentarios y de todas las altas autoridades (...) y compartir las utilidades que se han generado con sus trabajadores, para poder mejorar sus condiciones contractuales, esas son medidas simbólicas que es posible seguir avanzando", añadió.

"Tenemos que enfrentar con prioridad la agenda social"

Respecto de la violencia, el alcalde aseguró que ha sido consecuencia de la desigualdad y abusos, "no puede ser que se siga percibiendo que la violencia es lo único que genera cambios, tenemos que lograr acuerdos nacionales (...) eso se logra poniéndole mucha fuerza al proceso constituyente, recuperando una agenda social que le falta crecer", declaró.

El representante comunal también respondió los dichos de su par de Puente Alto, Germán Codina, y dijo que si bien el narcotráfico estuvo presente en algunos episodios violentos y coordinados durante el estallido social, "no podemos caer en esta situación que pareciera que todo lo que estamos viviendo en el país, tiene su causa en la violencia del narcotráfico o de la delincuencia, eso es un tema, hay que enfrentarlo, pero tenemos que enfrentar con prioridad la agenda social".

"Antes del 18 de octubre, no teníamos la dotación necesaria de Carabineros para poder enfrentar este narcotráfico, no teníamos los sistemas de inteligencia que pudieran desbaratar estas bandas. El Estado debería incorporar todas las medidas posibles, si es que es necesaria una agencia específica del narcotráfico, por supuesto que sí. Lo que yo no creo, es que esa sea la solución para la crisis que está viviendo nuestro país", sentenció.