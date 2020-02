"Es importante enfatizar en que la credibilidad del Municipio de Santiago está por el suelo, y que tras la imagen represiva que mostró durante todo el 2019, no va a ser muy fácil entregarle nuestra confianza".

Así, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, comienza la argumentación de su postura respecto al llamado al diálogo realizado la mañana de este martes por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien en conversación con Meganoticias, señaló su voluntad de ser un "puente" entre los estudiantes y el Ministerio de Educación, llamándolos a que "dejemos de lado la violencia".

Sin embargo, a juicio del representante de los alumnos del emblemático establecimiento educacional esto no es tan simple.

"Se tienen que evidenciar gestos, una convicción frente al diálogo y no simplemente palabras o una cortina de humo. Esperamos que realmente pueda existir eso, pese a que la credibilidad que puede tener el alcalde hoy día con los establecimientos educativos, está por el suelo", señaló Pérez en entrevista con Meganoticias.

Se han anunciado muchas manifestaciones para el mes de marzo, en el marco del estallido social que se vive en Chile ¿Cómo será su inicio de año escolar?

- El primer día de clases vamos a generar una asamblea para hacer un balance del trabajo que se hizo durante las vacaciones, de los compromisos del municipio y sus cumplimientos. Una vez que se genere esa asamblea, vamos a tener algún tipo de posición o vamos a ser partidarios de movilizarnos o no, porque tenemos que hacer el balance y es una decisión democrática, no es del centro de estudiantes únicamente.

El alcalde sostuvo que no está de acuerdo con la presencia policial en el establecimiento, pero que ante episodios de violencia está obligado a recurrir a Carabineros ¿Crees que esto se pueda controlar?

- Quienes son responsables de resguardar el orden público es Carabineros. Sin embargo, lo que tiene que existir para que esto de verdad se pueda controlar y cómo nosotros lo manifestamos a lo largo del año, es que existan medidas contundentes en base a las necesidades del establecimiento educativo. Las bombas molotov y toda la violencia que se generó de parte de Carabineros y de antisociales tenía relación con un conflicto que trascendía los años y que fue explotando. Fue una olla a presión.

Alessandri señaló también que se encuentra ingresado un proyecto de remodelación del insituto por más de $3.200 millones...

- Este proyecto y estos compromisos de mejorar infraestructural está desde septiembre. Desde ahí estamos esperando la confirmación del presupuesto para financiar este proyecto, entonces, no queremos más demagogia, queremos cosas concretas, queremos ver la firma del presupuesto y desde luego que estamos prestos al diálogo también.

Yo le quiero recordar al alcalde que el dijo que quería más estudiantes detenidos y que le hubiese gustado ese escenario. Yo creo que no se trata de detenciones, no se trata de detener a los estudiantes por el hecho de ser estudiantes, como intentó criminalizarlos dentro del año y ahora nos dice que no le gusta la presencia policial.

¿Ven al alcalde como un puente con el Ministerio de Educación?

- Nos comentó lo mismo el año pasado, por eso digo que no queremos demagogia, porque el discurso se va repitiendo, sin embargo, los respaldos no se van evidenciando, no van existiendo nuevos respaldos que nos den garantías de ser puente con el Ministerio de Educación. El Ministerio también fue muy lejano al diálogo y, en esa línea, esperamos que vayan existiendo las garantías y los respaldos. En la medida que vayan existiendo, las confianzas se van a ir tejiendo de manera más sana y más fructífera.

¿Qué esperan de un nuevo director o directora del Instituto Nacional?

- Creo que el director tiene que buscar los consensos. No esperamos que el autoritarismo se apropie de esta autoridad. Necesitamos una persona que encuentre el diálogo, que sea cercana a la comunidad por sobre todo, no que esté encerrada en su oficina y no se acerque a hablar con la comunidad. Y yo creo que la característica más importante es esa, la presencia, el ser dialogante y el mantenerse en contacto permanente con la comunidad.

El proceso de PSU 2020 fue bastante accidentado ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a lo que ocurrió?

- Es algo que se veía venir. Nosotros sabemos que el estudiante promedio, el estudiante vulnerable, no tenía nada qué perder con la PSU, está prácticamente condenado a no acceder a la educación superior o a no tener la posiblidad de pagarla. Entonces, en alguna medida, no es algo tan fuerte para los sectores vulnerables, que son la mayoría de la población nacional. Por lo tanto, sin desconocer que se haya generado violencia a través de esa medida, creo que hoy día estamos generando frutos y estamos generando ese tejido social donde va a existir una sociedad más igualitaria y esas movilizaciones y esa coyuntura da pie para aquello.