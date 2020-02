¿Qué pasó?

Este sábado se conoció la querella criminal presentada por la defensa del Fiscal Emiliano Arias en contra de Sergio Moya y Pablo Gómez, y donde se involucró también al Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

La acusación

La acción judicial, a la que tuvo acceso Meganoticias, parte diciendo que "desde ya, solicito a S.S. que la presente querella sea admitida a tramitación de acuerdo a las reglas del procedimiento ordinario de acción penal pública y sea remitida al Ministerio Público para que este organismo realice una investigación al efecto, de acuerdo al mérito de ésta, formalice y posteriormente acuse a todos los responsables de los referidos ilícitos, procurando obtener ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal correspondiente, la condena de todos los responsables por el máximo de las penas contempladas en la ley, más el pago de las indemnizaciones civiles que procedan y las costas de la causa".

En el líbelo se muestran conversaciones de Whatsapp, que fueron entregadas a la defensa de Arias por parte de uno de los imputados de la Operación Huracán.

Tres de las conversaciones de Whatsapp

Conversación del 9 de abril de 2019

“09-04-19 00:01 - Moyita: Don Jorge, disculpe que le escriba a esta hora, pero hace poco se concretó un quiebre irremediable con mi Fiscal Regional Emiliano Arias. La utilización espuria de la causa de la iglesia y ahora la de la Corte de Rancagua es una carga que no pienso aceptar. No es posible que utilice las dificultades que han sucedido para reunirse con el ministro del interior Chadwick y Luis Hermosilla ayer domingo para ver la forma de causar daño a la cabeza de nuestra institución a propósito de la reunión con el señor Letelier. Le anuncie que veré la forma de dejar esta región por que los intereses extraoenales ya van más allá de lo antiético. Ojalá me pueda recibir lo antes posible. Le reitero mis disculpas por la hora.

09-04-19 03:43 - Fn: Sergio, estoy disponible para reunirnos a la brevedad. Entiendo que estás en curso en Santiago, juntémosnos a la hora de almuerzo si te es para doble.

09-04-19 04:00 - Moyita: Muchas gracias allá estaré, nuevamente disculpe la hora pero no puedo dormir.

09-04-19 09:09 - Fn: Estimado Sergio, a raíz de mi últimas experiencias desde hace un tiempo he resuelto que en mis reuniones siempre esté presente una tercera persona. Quién te resulta más cómodo: Marta Herrera, Mauricio Fernández o Mauricio Salinas.

09-04-19 09:22 - Moyita: Mauricio Fernández y si lo estima también Mauricio Salinas. Por lo demás es una medida más que necesario.

09-04-19 09:35 - Fn: emoji de pulgar hacia arriba.

09-04-19 09:40 - Moyita: Cómo a qué hora don Jorge? Yo estoy a su disposición.

09-04-19 09:49 - Fn: 13.30 en mi oficina 09-04-19 09:49 - Moyita: Gracias.”

Conversación del 19 de abril de 2019

Moya dice: "Don Jorge, nuevamente disculpe la hora. Yo creo que no debemos permitir que Emiliano se victimice este fin de semana y los días que vienen. Yo estaría por hablar claro y decir que yo también pedí el cambio, y ser bien directo. En definitiva sacarle la máscara al superhéroe como en los titanes del ring".

A las 08:19, en tanto, el Fiscal Nacional le responde: "Estimado Sergio creo que siempre es bueno que se sepa toda la verdad y me parece, además, muy bien que tu estés disponible para que ello ocurra".

Moya le dice: "Entonces le doy no más. Escuche la Biobío ahora don Jorge".

Conversación del 29 de abril de 2019

Moya: "Cuando nos llegó el tráfico telefónico préstamos especial atención en tres números de la fiscalía que se comunicaban con el. Esteblecimos que el ud. Me consulta está asignado al Fiscal Tuffit Buffadel. Quizás no estaría de más reconfirmarlo. Los otros dos también son de la fiscalía uno asignado a xxxx quien también declaró y son llamadas en que elgueta le pidió dejar libre a una vecina detenida por hurtar 60 mil pesos en carne. Por esos hechos también lo formalizaremos. El tercer número es de Lorena Rebolledo, su ex cuñada".

Moya: "El otro número lo voy a revisar y le informo".

Moya: "Estoy preparandole un informe con respaldo de lo q aparece".

El Fiscal Nacional le dice: "OK. Muchas gracias.”

¿Qué pide la defensa de Arias?

En el documento se explica que: "A S.S. SOLICITO, tener por interpuesta querella criminal en contra de don SERGIO MOYA DOMKE y don PABLO GÓMEZ NIADA, ya individualizados, y en contra de TODOS QUIENES RESULTEN RESPONSABLES como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos señalados, los cuales revisten las características típicas de los delitos de violación de secretos, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 246 y 247 del Código Penal; del delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 240 bis del Código Penal, y del delito de obstrucción a la investigación, previsto en el artículo 269 bis del mismo cuerpo normativo y cualquier otro que resulte aplicable en base a los hechos que se acrediten en la investigación, todos ellos en carácter de consumados; declararla admisible y acogerla a tramitación, ordenando remitir al Ministerio Público la presente querella para que realice una investigación al efecto, de acuerdo al mérito de ésta, formalice y posteriormente acuse a todos los responsables de los referidos ilícitos, procurando obtener ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal correspondiente, la condena de todos los responsables por el máximo de las penas contempladas en la ley, más el pago de las indemnizaciones civiles que procedan y las costas de la causa".