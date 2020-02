Waissbluth y crisis social: "La gente cree que ya no consigue cosas por los canales institucionales"

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Plus Prime, el profesor y fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth, se refirió a la idea de un cambio constitucional y analizó el escenario en el que se produjo el estallido social del mes de octubre.

¿Qué dijo?

A juicio de Waissbluth se ha fetichizado la discusión sobre la Constitución. El entrevistado comentó que si bien cree que es necesario hacer cambios, la gente convirtió el tema en un fetiche y por eso expresó que "aunque mañana diga en la Constitución que la salud va a ser el pilar central, finalmente el problema va a ser de plata y de gestión, y si no está esa plata y esa gestión, vamos a tener como en otros países, todo tipo de declaraciones en la Constitución que son vacías".

El profesor reconoció que la Constitución requiere un cambio y que por eso votará por el apruebo, pero explicitó que "este modelo detestable que se implantó en Chile, no requería de la Constitución para hacerse, requirió de leyes vulgares y corrientes".

Consultado por posibles soluciones para responder al estallido social, Mario Waissbluth contestó que "el milagro es que la izquierda y la oposición, pierdan por un momento su infinito egoísmo, entienda la derecha que su modelo ya murió y que la única salida para este país".

"La salida la propone el ministro Briones, que es una socialdemocracia al estilo de Nueva Zelanda, con una carga tributaria mayor, con más recursos para la salud, las pensiones", añadió.

"El Estado no quiso escuchar"

Frente al tema del origen y evolución del estallido social, el entrevistado entregó una visión pormenorizada que abordó una crisis de la representación en las democracias, la juventud y el rol del Estado.

Waissbluth relató que la crisis de la representación política es un aspecto transversal en las democracias, en esa línea dijo que "los partidos, los congresos, la ciudadanía ya no se siente interpretada por ellos (políticos), se invalidaron, el hecho es que la gente ya no cree en ellos, y al no creer en ellos, siente que la calle es su salida y tenemos fenómenos en distintas partes del mundo"

Por otra parte, también aseveró que "hay un segundo elemento, la revolución de los jóvenes, nadie más de 30 o 35 años tiene credibilidad siquiera (...) estás invalidado sólo por el hecho de la edad".

En relación al rol del Estado, el fundador de Educación 2020, comentó que "el modelo produjo los elementos de inequidad de ingreso, de inequidad de oportunidades".

"El Estado no quiso escuchar lo que muchos advertimos que hay un maltrato infantil y una violencia intrafamiliar feroz y eso tiene consecuencias", agregó.