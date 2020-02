¿Qué pasó?

Tras las denuncias de residentes del centro de Santiago, que se han visto afectados por una plaga de murciélagos, desde el municipio aseguraron que la jornada del miércoles “se retiraron a lo menos ocho” de estos animales en un radio cercano a Vicuña Mackenna con Argomedo.

¿Qué dijo?

El director de Higiene Ambiental de la Municipalidad de Santiago, Osvaldo Guzmán, indicó que “ayer tuvimos muchas solicitudes de retiro de murciélagos y, efectivamente, a las personas que se les llamó y que estaban más inquietas, se les explicó que la responsabilidad de este tipo de control corresponde al seremi de Salud, que son ellos los que llevan el control de rabia”.

“Ayer se retiraron a lo menos ocho murciélagos localizados en distintos puntos de la comuna”, explicó Guzmán y aclaró que todos fueron capturados en un radio cercano al eje de Vicuña Mackenna con Argomedo.

Posibles portadores de rabia

Por otro lado, aseguró que “el tema de los murciélagos en Chile no es un tema recurrente porque no tenemos rabia. A contar del 2010 fuimos declarados libres de rabia canina, solamente persistiendo de manera natural, la rabia en murciélagos, por lo tanto, todo lo que es vigilancia epidemiológica de esta enfermedad se basa en tomar las muestras de los murciélagos que se encuentran en horario no adecuado (...), la comunidad nos lo pasa o nosotros lo capturamos y lo llevamos al Instituto de Salud Pública”.

¿Qué pasa si da positivo?

“Si el animalito resultara ser positivo, el seremi de Salud metropolitano toma el caso y las todas las medidas. En ese caso la municipalidad también actúa como colaborador, el seremi actúa sobre las personas y nos pide muchas veces que nosotros actuemos vacunando a las mascotas de los focos que está en el entorno del murciélago positivo”, puntualizó.

Retiro de murciélagos

Acerca del retiro de murciélagos, Guzmán manifestó que "cuando se da este caso de anormalidad, le pedimos la mejor voluntad a las personas, que, si es posible, ellos, a través de consejos que se dan telefónicamente, poder retener estos animales para que nosotros en algún momento podamos retirarlos".

"El fenómeno puede resultar extraño, pero, lo que hay que considerar, es que somos nosotros, los seres humanos los invasivos en estos espacios", destacó.