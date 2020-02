Una extensa fila de venezolanos en las afueras de la Embajada de Venezuela en nuestro país impactó la mañana del pasado 6 de febrero. ¿El motivo? La solicitud de cientos de ellos de regresar al territorio llanero a través del Plan Vuelta a la Patria implementado por Nicolás Maduro.

Vacío legal

Marcos Rodríguez llegó en enero de 2019 a nuestro país con Visa de Responsabilidad Democrática (VRD). Entrar con este documento hizo que su proceso migratorio a Chile fuera menos traumático y que, entre otras cosas, pudiera conseguir un empleo con el cual mantener a su familia, aunque no en su profesión.

También puedes ver

Sin embargo, la realidad de Marcos cambió desde el momento que comenzó con el proceso para la solicitud de su Visa Definitiva porque, pese a que le aprobaron la VRD con su pasaporte venezolano vencido, desde el Departamento de Migraciones y Extranjería (DEM) no le aceptaron dicho documento por haber expirado en el 2010 y no en el 2013 como lo exige la instancia.

"No puedo optar a la Visa Definitiva porque mi pasaporte es de 2010. Y aunque está vigente porque tengo la prórroga por 5 año más, Extranjería no acepta mi pasaporte para optar a la definitiva", comentó Marco a Meganoticias.

"No puedo hacer nada"

Esta situación colocó a Marcos entre la espada y la pared, pues sin papeles vigentes no puede optar por otro empleo, tampoco actualizar su situación bancaria y mucho menos arrendar un departamento.

"Estoy en un vacío legal porque el carnet (RUN) se me venció. No puedo conseguir otro empleo mejor porque la mayoría piden carnet vigente; no puedo optar a arrendar un departamento porque las inmobiliarias piden carnet vigente; tampoco puedo solicitar una nueva tarjeta en el banco por esta misma razón . No puedo hacer nada", señaló el Técnico Superior en Mantenimiento Industrial.

#VIDEO | Así fue el despliegue del equipo de trabajo del #PlanVueltaALaPatria en Chile para el retorno de 274 venezolanos este #6Febrero#ProtecciónYProsperidadSocial pic.twitter.com/IDpz2Bdtlx — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 7, 2020

Marcos Rodríguez no el único venezolano que se encuentra en este limbo migratorio, el cual ha sido denunciado por cientos de su coterráneo. La mayoría de ellos sostienen que los trámites en el DEM, como la obtención de visas y prórrogas, están tardando hasta más de un año para salir.

"El costo de la vida es alto"

Al consultar con varios venezolanos, la razón del regreso a su país es muy similar entre unos y otros. Y al tema de la estadía legal se le suma "el alto costo de la vida en Chile", como argumentaron.

Por ejemplo, Andrea Gómez contó que llegó con su esposo e hija en 2018. El plan era que, una vez establecidos en el país, pudieran traerse a los hijos de su pareja. Pero, el proyecto de vida que se plantearon no resultó y, al igual que el caso de Marcos, presentaron inconveniente con la renovación de sus documentos chilenos; situación a la que se le unió el costo de la vida en Santiago, el cual califica de "muy alto".

#VIDEO | 250 venezolanos regresaron este #2Feb a #Venezuela en el segundo vuelo del #PlanVueltaALaPatria procedente de la República de Chile, la tercera jornada de repatriación masiva de este año 2020.#SomosFortalezaYDedicación pic.twitter.com/hcetkkT02l — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 3, 2020

"Cuando llegamos acá y empezamos a evaluar los números y planificarnos económicamente nos percatamos que los números no nos daban. Era imposible sostener a una familia con los ingresos que tenemos mi marido y yo. El costo de la vida es alto", afirmó la joven venezolana.

A todas estas razones, Gómez sumó el estallido social, el cual consideró que les generó mucha incertidumbre tanto a ellos como grupo familiar como a otras compatriotas que también residen en Chile.

"El estallido social nos generó mucha inestabilidad sobretodo por el tema de desempleo. En muchos lugares están despidiendo personal y eso nos ha generado inseguridad porque no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros", dijo.

"Estamos iguales aquí o allá"

Después de meditarlo y discutirlo con su esposa, José Luis Ramos regresó a Venezuela. Para este caraqueño vivir en Chile se traduce a tener un sueldo mayor al mínimo. "El costo de los arriendos es impresionante y si a eso le sumas el transporte, los gastos que nos generaba el colegio de mi hijo, más los gastos diarios, hablamos de bastante dinero".

"Estamos iguales aquí (en Venezuela) que en (Chile)", aseguró Ramos quien al llegar a su país retomó su trabajo en una pequeña empresa que tiene, la cual le genera ingresos en dólares.

Aunque regresó a su país sin muchas complicaciones, Ramos si reconoció que para aquellos que vuelve a Venezuela sin nada y sin empleo, "es igual complicado retomar su vida porque si consiguen un trabajo normal, es decir que no ganen en dólares, se les hará difícil adquirir alimentos y productos de primera necesidad porque el país está prácticamente dolarizado".