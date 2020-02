¿Qué pasó?

De cara al plebiscito por una Nueva Constitución a realizarse el 26 de abril, desde el conglomerado de Chile Vamos, ya preparan lo que será la campaña por la opción del "Rechazo" y, para esto, la UDI, RN y Evópoli constituyeron un equipo que defina iniciativas políticas y territoriales en esta materia.

Con la idea principal de reformar la Constitución, no partiendo desde cero, el equipo estará integrado por los senadores Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y Andrés Allamand (RN), y diputados como Juan Antonio Coloma (UDI), Catalina del Real (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), el Secretario General UDI, Jorge Fuentes, y Trinidad Biggs (Evópoli). En la coordinación ejecutiva estarán María José Gómez en lo político y Andrea Balladares en lo territorial.

🟢 Se constituye equipo de Chile Vamos por el rechazo. Parlamentarios se reunieron esta jornada tras comité político en Alonso de Córdova . Trazaron lineamientos para lo que será la franja electoral y despliegue territorial @meganoticiascl pic.twitter.com/9jB10vvYHI — Sylvia Gabriela (@sylgabriela) February 3, 2020

¿Qué dijeron?

"La franja tiene que ser un espacio en el cual nosotros tenemos que potenciar un concepto, que sea algo positivo y dialogante, que permita no partir de cero, y por eso esto no nos genera mayor problema, tenemos que ver cómo se administra, pero acá creemos que no debiese ser una plataforma para potenciar liderazgos personales, si no que, el concepto del rechazo", declaró la timonel de la UDI, Van Rysselberghe.

En la misma línea, el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, señaló que "hemos constituido un equipo de trabajo en Chile Vamos, que tiene como objetivo convocar a todos quienes ya están trabajando por el rechazo. El nuestro es un rechazo constructivo, es un rechazo positivo, que apunta a que los cambios constitucionales que el país necesita se hagan por un camino ordenado, sin saltos al vacío, ni hojas en blanco"

La diputada Catalina del Real también comentó que "la gente no tiene que esperar dos años para justamente obtener los resultados de esta reforma y obtener los resultados de todo lo que queremos hacer".

Por otra parte, Juan Antonio Coloma destacó la importancia de tener espacios de coordinación para gente nueva y dijo que "cuando uno se reúne para coordinarse, lo hace buscando dejar espacios a nuevas personas, al mundo gremial, al mundo independiente, al mundo de la gente joven, precisamente para tener un mayor espacio de coordinación, para poder buscar los puntos en común, sobre todo cuando estamos hablando de una campaña que va a tener un tinte positivo, un tinte de creer que este país ha funcionado en los últimos años y hay que agregarle la reforma".