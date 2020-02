¿Qué pasó?

La directora del Demre, Leonor Varas, habló sobre la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Matemáticas y Lenguaje que se realizará por tercera vez, producto de las manifestaciones. Frente a esto señaló que “ya no hay más pruebas de emergencias”, y que "ésta es la última".

¿Qué dijo?

Varas indicó que son cerca de 5 mil los estudiantes que rendirán la Prueba en Valparaíso y Santiago.

En relación a los postulantes y a que se registren nuevos incidentes que no les permitieran rendir la PSU, señaló que “quedarían sin su prueba y tendrían que optar por otro tipo de soluciones, porque no se pueden seguir haciendo aplicaciones, ésta es la última y ya no hay más pruebas de emergencia”.

Es por esto que mencionó que el calendario sigue igual y que los resultados serán entregados el 24 de febrero.