¿Quién es la jueza Andrea Acevedo?

Andrea Acevedo, abogada (49 años), ingresó al Poder Judicial durante el mes de septiembre de 2003, lleva cerca de 16 años cumpliendo labores en el Tercer Poder del Estado. Su carrera ha sido marcada por dos cargos titulares, el primero de ellos como secretaria del 29º Juzgado del Crimen de Santiago y el segundo, en su puesto actual como jueza del 14º Juzgado de Garantía de Santiago, donde no ha estado exenta de polémicas.

Una mujer de carácter y estudiosa, con el respaldo de varios ministros de la Corte, quienes cuentan en Tribunales. En público prefieren no pronunciarse por sus dichos, porque la queja disciplinaria que anunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) podría caer en sus manos, de ser acogida.

Por los pasillos de Tribunales existen buenos comentarios de Acevedo, quien a la fecha tiene una hoja de vida intachable, lo que la llevó hacer suplente en el año 2019 en la Corte de Apelaciones de Santiago durante junio y agosto.

Polémica por demora en control de detención

En el año 2018, mientras la jueza hacia un reemplazo en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, al momento de tomar un control de detención habría hecho callar al abogado defensor Héctor Montecino, quien reclamó por la tardanza de la audiencia, porque su defendido llevaba cerca de cinco horas en el Centro de Justicia, lo que terminó a gritos entre ambos.

Escucha el audio de la audiencia

Extracto del diálogo

- Abogado Montecinos: “Esta parte revisó el acta de traslado de Gendarmería. Efectivamente entró a las 8:30, mi opinión jurídica es que son las veinte para las doce”.

- Jueza Acevedo: “Señor lo que exige la ley es que sea puesto a disposición del Centro de Justicia. Usted comprenderá que los agendamientos tienen que ver con una política del Centro de Justicia, no de este tribunal Séptimo Juzgado de Garantía, sino por lo dispuesto por la excelentísima Corte Suprema en coordinación con las fiscalías y defensoría, para buen desarrollo de las audiencias y un tiempo prudente para que las defensas se entrevisten en la zona de tránsito con los imputados y poder venir a la audiencia con todos los antecedentes recabados y hacer las alegaciones que en derecho corresponda”.

- Abogado Montecinos: “Su señoría, yo alegue lo que corresponde en derecho…”

- Jueza Acevedo: “No, porque la ilegalidad de la detención tiene otros parámetros…”

- Abogado Montecino: “Tenía opinión jurídica distinta. Si usted no es dueña de la verdad, su señoría, con todo el respeto que se merece”.

- Jueza Acevedo: “Sabe qué, le voy a pedir moderación en sus palabras”.

- Jueza Acevedo: “Yo no estoy sentada aquí gratuitamente. Llevo más de 13 años como juez de garantía y no va a ser usted la primera persona que me va a recordar, primero, cuáles son mis facultades, cuáles son mis atribuciones y no me a recordar lo que yo sé o no sé”.

- Jueza Acevedo: (sube el tono de voz) “¡Guarde silencio, caramba! La que dirige la audiencia aquí soy yo”.

Polémica por muerte de barrista

Tras los dichos de la magistrada Acevedo, en el control de detención del Carabinero que atropelló al barrista de Colo Colo, Jorge Mora de 37 años, ocurrido afuera del Estadio Monumental, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, explicó que “lo ideal es que los jueces al emitir sus resoluciones se limiten a derecho y a los hechos establecidos en la causa”.

Por su parte la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro manifestó que, “esa independencia con la que los jueces deben fallar tiene que ser exclusivamente al apego de la ley y los antecedentes de la causa. Esta independencia también les pide a los jueces tener una obligación de ajustarse, porque es la forma porque es la herramienta que se entrega para que los intervinientes puedan ejercer los controles respectivos vía recurso. El problema es cuando no se ajusta a las leyes o los antecedentes de la causa y se falla con prejuicio o de convicción personal, es que las partes quedan atados e imposibilitados de ejercer los recursos”.

Se espera que en los próximos días el INDH presente formalmente a los tribunales un recurso de queja por el actual de Acevedo.