Críticas al Servel por publicar los datos completos de los electores: Nombre, RUT, sexo y dirección

¿Qué pasó?

El Consejo para la Transparencia (CPLT) criticó que el Servicio Electoral (Servel) de Chile publicara los datos completos de las personas registradas en el padrón electoral nacional, indicando que expuso de manera innecesaria la privacidad de los registros personales y privados de cada ciudadano.

La institución presidida por Patricio Santamaría actualizó pasado 27 de enero la nómina de habilitados e inhabilitados para participar en el plebiscito por una nueva Constitución que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril.

¿Qué dijo el Consejo?

Jorge Jaraquemada, presidente del CPLT, sostuvo que si bien es efectivo que el Servel lo que "está haciendo es cumplir exactamente con la ley", explicó que para el Consejo, en la lógica de lo que se ha consagradado recientemente como el derecho a la protección de datos como un derecho constitucional, "debiéramos ser más cuidadosos y aplicar un principio de proporcionalidad de acuerdo a la finalidad que se está buscando".

"Lo que uno debiera plantearse es que si el domicilio particular y el sexo de una persona, por ejemplo, hoy día son proporcionales para cumplir con esa finalidad. Y a mi juicio no lo son. Yo creo que basta con que el Servicio Electoral chequee los datos internos de domicilio particular, pero que el resto de las personas, de la ciudadanía, para su control social solamente conozca el dato de domicilio electoral no el de la residencia particular, personal o comercial de la persona", agregó.

"Y en el caso del sexo, hoy que hemos avanzado hacia meses mixtas creo que carece de sentido y por lo demás, incluso, podría entrar en contradicción con una ley recientemente aprobada que es sobre la identidad de género y cambio registral", continuó.

De esta forma, Jaraquemada manifestó que "hay que hacer una reflexión para adelante respecto a que la finalidad perseguida, que es del control democrático de los procesos eleccionarios, hayan algunos datos personales que se están a conocer y que eventualmente no tienen mayor razón de ser", como lo son en el caso del domicilio particular y sexo de una persona.

¿Cuáles son los riesgo de la sobreexposición de datos?

Respecto a esta línea, el presidente del Consejo recordó que "cada persona es titular de los datos que tiene y ella debiera tener una esfera de control respecto de cómo se utilizan esos datos". De esta forma, sostuvo, "así como nosotros cuando, por ejemplo, vamos a un comercio y nos exigen que demos el RUT u otro tipo de dato personal, somos nosotros los que voluntariamente accedemos porque queremos lograr alguna finalidad".

"Cuando usted entra a una página web, una plataforma, una aplicación o un juego, lo primero que la persona debe haber es revisar cuáles son las condiciones que le ofrecen de tratamiento de sus datos, porque muchas veces sin darnos cuenta cuando yo digo 'acepto' lo que estoy diciéndole a esa app o a ese comercio, es que puede hacer cosas con mis datos de las cuales yo no estoy plenamente consciente. Como por ejemplo, transferirlo a otras empresas y hacer un comercio de ellos", explicó.

En ese sentido, Jaraquemada reiteró el llamado a ser cauteloso con la información que las personas permiten que sea utilizada por terceros, y expuso que "la discusión que hoy se está dando en el Parlamento (...) recoge muchas de estas cuestiones que creo que van a ayudar a que la ciudadanía primero toma una mayor conciencia de lo que son los datos personales y de los eventuales riesgos que estos datos personales circulen sin ningún tipo de traba".