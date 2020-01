Asociación de Magistrados por jueza en formalización de carabinero: "No es admisible que utilicen prejuicios"

¿Qué pasó?

Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación de Magistrados, se refirió al desempeño de la jueza Andrea Acevedo, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, que dejó con arraigo nacional y firma semanal al carabinero imputado por cuasidelito de homicidio en contra José Mora, hincha de Colo Colo que murió tras ser atropellado por camión policial.

¿Qué dijo?

Piñeiro señaló que “la independencia necesaria para el digno desempeño del trabajo de jueces y juezas representa un valor democrático que les obliga a ajustar sus resoluciones solo a las leyes y a los antecedentes de la causa. También impone el deber de fundamentación como herramienta que permite el control a través de recursos”.

En ese sentido, agregó que “no es admisible que juzgadores utilicen prejuicios ni acudan a evaluaciones políticas, culturales o sociales personales que no sea posible desprender de los antecedentes de la causa para resolver lo sometido a su conocimiento”.

Garantía para las personas

“Todos los jueces tienen opiniones personales sobre las cosas y visiones sobre los fenómenos sociales y políticos, pero precisamente la sujeción a las normas y la justificación de las decisiones es lo que permite que las personas tengan la garantía y seguridad de que sus conflictos están siendo resueltos y gobernados por las leyes, no por el arbitrio personal del adjudicador”, puntualizó.

Incluso, aseguró que en un Estado de Derecho, la vinculación de argumentos exclusivamente jurídicos permite proteger a las personas del prejuicio y de la subjetividad del juez.

Los dichos de Acevedo

Durante la audiencia de formalización del cabo primero Carlos Martínez Ocares, la jueza Andrea Acevedo expresó: “Estamos en presencia de un hecho que ocurre luego de finalizado un encuentro deportivo, con dos equipos de fútbol que tiene uno de ellos por desgracia una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene esta famosa Garra Blanca, que por desgracia sus hinchas o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al Estado de Derecho”.

"No le estaban lanzando flores"

Además, con respecto al camión que atropelló a la víctima, indicó que “aquí no estamos hablando que a él le estaban lanzando flores o le estaban lanzando chaya, le estaban lanzando objetos contundentes. Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, ¿no tendría la misma acción o decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible?”.

“Acá a lo más, hay una conducta negligente pero justificada a mi criterio. Estaba en peligro, no solo él, sino también el acompañante”, acotó.

Por último, manifestó que “está pendiente el informe de la SIAT y habrá que ver otros elementos, además del lugar físicamente donde se encontraba la víctima, porque también hay que ver hasta qué punto hay una exposición imprudente al daño, si estaba habilitado para cruzar. Y por otro lado el estado etílico, pensemos que él venía saliendo de un partido de fútbol, desconozco las condiciones en que la propia víctima se encontraba”.