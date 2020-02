A finales de este año, la reconstrucción de la devastada localidad de Santa Olga debería estar finalizada, dice la encargada de reconstrucción del Gobierno, Bernardita Paul.

En enero se cumplieron tres años de un proceso duro para sus habitantes, tras el gigantesco incendio que los afectó en el verano de 2017. Aún hay casas que, pese haber sido construidas hace más dos años, no han sido entregadas.

Una de las residentes del lugar, María Navarrete, todavía espera su casa y la de su madre. Ambas construcciones fueron terminadas en 2017. "El señor de la constructora no nos da ninguna explicación. Nosotros le preguntamos cuándo, pero dice que no puede dar fecha, que esto depende del Serviu. Son excusas. Yo quiero mi casa, no la plata", afirma.

Los vecinos reconocen que ha sido un proceso duro. Sienten que la burocracia ha retrasado las cosas, prueba de ello, dicen, es que una villa completa de 270 familias está sin agua, pese a que la construcción de la obra está lista.

Mónica Sepúlveda, presidenta de la Junta de Vecinos, señala que: "en este momento no hay agua (...) necesitamos echar a andar el nuevo proyecto".

En tanto, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, reconoce que hay dificultades con la reconstrucción y el empleo es una de ellas. Plantea que la Empresa Arauco se comprometió a la reconstrucción de un aserradero en el lugar, pero que el compromiso no fue asumido.

"Yo siempre he dicho que está retrasada, no voy a cambiar mi posición. Nuestra misión es cumplir con lo que decimos, y aquí hubo una promesa de decir que la gente se viniera a vivir tranquila porque no iban a tener ningún problema, y hoy día tienen problemas", sostiene.

En ese sentido, agrega que: "la gran empresa hizo la promesa de construir el aserradero que había".

Por su parte, la empresa argumenta que se han buscado mecanismos para absorber mano de obra y que, de momento, no es posible reconstruir en el lugar.

"Siendo responsables, no tenemos, no existe en el mercado, la madera necesaria como para construir un aserradero. Por lo tanto, lo que hemos hecho es privilegiar, abastecer, a terceros aserraderos, fundamentalmente pequeños, que están generando empleos en la zona", aseguró Nelson Bustos, subgerente de Asuntos Públicos de la empresa Arauco.