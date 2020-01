Condenado por asesinato del profesor Nibaldo Villegas inició huelga de hambre: "No tuve un juicio justo"

¿Qué pasó?

Francisco Silva, uno de los condenados por el asesinato del profesor viñamarino Nibaldo Villegas, anunció mediante una carta que comenzó una huelga de hambre seca hace ocho días porque no tuvo un juicio justo.

¿Qué dice la carta?

El acusado comenzó su protesta y mediante una carta al presidente de la Corte Suprema expuso que no participó directamente del asesinato.

De esta manera indicó que “no tuve un juicio justo y me encuentro mal condenado por un asesinato que no cometí contra el sr. Nibaldo Villegas y Fiscalía no tuvo ni tiene cómo comprobar lo contrario“.

"Sé que debo pagar mi delito, pues no desconozco mi lamentable participación en las acciones para desaparecer el cuerpo, pero deseo pagar lo justo y no por algo que no hice, pues yo no planifiqué ni participé en la muerte del sr. Nibaldo y solicito muy humildemente se revise y baje mi condena a una justa con mi actuar", señaló Silva en una misiva que se conoció en el matinal de canal 13.