Felipe Kast y Evópoli ante plebiscito: "Siempre supimos que íbamos a tener diferencias con la UDI y RN"

Kast tras decisión de la UDI en Chile Vamos: El voto de Evópoli se comunicó, por eso me extraña

¿Qué pasó?

Está mañana el senador Felipe Kast participó de una entrevista en el programa "Quién Lo Diría" de Radio Infinita para hablar sobre la postura de Evópoli ante el plebiscito de abril para generar una nueva constitución.

En la entrevista el senador aseguró que el consejo general fue muy debatido y que "todos aquellos que tratan de invalidar la opción de unos y otros, creo que cometen un tremendo error, el sólo hecho de que por primera vez en décadas la constitución sea sometida a un plebiscito, y en el caso de que gane el rechazo, la mayoría de los chilenos puedan decir, me gusta esta constitución, por fin puedo decir que democráticamente me gusta, ya no es la constitución que fue creada en dictadura".

Asimismo Kast señaló, "el mundo político fue capaz de ponerse de acuerdo para tener un debate generacional a favor de una nueva constitución, eso significa un plebiscito de entrada, dos tercios para que nadie le ponga el pie encima al otro con sus ideas, para que esta no sea una constitución de izquierda o derecha, sino a favor de todos los chilenos (...) Creemos que el proceso constituyente también tiene garantías para todos los sectores".

Además agregó, "parte de lo que tenemos que establecer en la nueva constitución, que cuando un parlamentario no cumpla la constitución tenga alguna pena, si eso es un escándalo, tenemos parlamentarios de Renovación Nacional que lo han hecho en el último tiempo".

También puedes ver

Críticas a la oposición

Con respecto al actuar de la oposición tras el estallido social, el senador Evópoli enfatizó, "desgraciadamente cuando vemos a la oposición dedicada a acusar constitucionalmente a una intendente porque hace su trabajo, dedicada a hacer interpelaciones todas las semanas, dedicada simplemente porque parece que no tiene relato a criticar al Gobierno de turno y no entender, que así como el presidente tuvo 6% de aprobación, el Congreso tuvo 3%, yo les pediría un poquito más humildad, porque hoy día estamos todos en el suelo, y si queremos levantar Chile tenemos que levantarlo juntos"

Sobre acuerdo de Evópoli

En la misma línea, Felipe Kast, manifestó que durante el estallido social el presidente de vio obligado a realizar un cambio de gabinete, "más que mérito de Evópoli, fue mérito de dos personas, Ignacio Briones que yo creo que ha sido el Ministro de Hacienda con más conexión con la ciudadanía que hemos visto (...) El ministro Blumel también, sin ninguna arrogancia, tratando de conectarse con el momento ciudadano que vive Chile, y con esto acertó el presidente (...) estos dos ministros, le han bajado el nivel de soberbia al poder".

El senador Evópoli también se refirió a la difenrecias que tienen con los demás partidos de derecha y agregó, "cuano partimos como Evópoli, no nos sentíamos representados por los dos partidos tradicionales conservadores de derecha, como la UDI y Renovación Nacional, y decidimos armar una nueva casa, siempre supimos que íbamos a tener diferencias con ellos. Hace dos semanas atrás se votó el proyecto de matrimonio igualitario en el Senado, tú sabes cuántos senadores de la coalición del Gobierno votaron a favor, yo, el único de evópoli. A mi me parece lamentable que dentro de una coalición de centro derecha haya habido sólo 1 de 19 votos a favor porque eso habla de una coalición que le falta mucho para representar al mundo liberal (...) Me duele que en mi sector esa postura sea tan minoritaria", concluyó.