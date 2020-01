"'¿Estás sola?' No. '¿Te agredió tu pareja?' Sí": Mujer simula pedir pizza para denunciar violencia

¿Qué pasó?

Una mujer de 22 años simuló estar pidiendo una pizza por teléfono a domicilio, para denunciar al número de Carabineros que fue golpeada y quemada por su marido al interior de su hogar en calle Neptuno, en la ciudad de Temuco.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando la pareja tuvo una discusión en la mañana y el agresor reaccionó de forma descontrolada y ejerciendo violencia intrafamiliar con su esposa.

"Me dio tres combos en la cabeza. Me incendió con colonia en el pelo, en la espalda. Él mismo, cuando vio que me estaba incendiando, me abrazó, intentando apagarlo", detalló la joven a TVN.

A la hora de almuerzo y tras lo ocurrido, la mujer simuló pedir una pizza por teléfono para que el hombre no sospechara, y llamó a número de emergencias de Carabineros.

"Le dije a la carabinera que quería pedir una pizza. Me dijo, '¿usted está consciente de que está llamando a Carabineros?' Sí. Llegó y me dijo '¿estás sola?' No. '¿Te agredió tu pareja?' Sí. Le dije 'quisiera pedirla con doble queso y a domicilio'", detalló.

Posteriormente, personal policial llegó al hogar y pudiendo constatar que la joven se encontraba lesionada en ambas manos, además de tener el pelo quemado y se percataron que el agresor lesionó a la víctima con un trozo de vidrio "en su mano izquierda y a su vez le fracturó el quinto dedo de la mano derecha", sostuvo al medio citado Jorge Pohl, capitán de la Segunda Comisaría de Temuco.

Durante la jornada de este lunes el acusado será formalizado por el delito de femicidio frustrado.