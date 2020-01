PSU: Alumnos se quejan en redes sociales por "largas distancias" entre domicilios y nuevos locales de rendición

Durante este domingo se publicaron los locales de rendición para la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la que se llevará a cabo este lunes 27 y martes 28 de enero.

Sin embargo, varios postulantes realizaron quejas en redes sociales luego que se dieran cuenta sobre las largas distancias entre sus domicilios y los locales de rendición del examen.

La situación se viralizó rápidamente en Twitter, donde varios jóvenes afirmaron que tendrán que rendir el test en comunas apartadas de sus domicilios, asumiendo los largos trayectos que tendrán que hacer.

Los más afectados fueron algunos estudiantes de Puente Alto, La Florida y Ñuñoa, quienes reclamaron tener que dar la PSU en comunas como Las Condes o Vitacura.

Oiga demre, sabe que yo después de la psu tengo que irme a trabajar ¿Cómo no van a dejar llevar carteras o algún bolso? Si la prueba me toca en Providencia y yo soy de Puente Alto, ¿Voy a tener que devolverme a buscar las cosas? Que tontería.

Me mandaron a la punta del cerro a dar la PSU >:c k se creen estos desubicados del DEMRE

Fui a hablar con la encargada de la psu de la serena para que me cambien de sede a esa ciudad (soy de Arica) me dijeron q todo ok q espere al sabado para ver mi local Y ME MANDAN A ARICA A DAR LA PRUEBA