Exintegrante de Axe Bahía fue asaltado con armas de fuego por delincuentes en Chicureo

¿Qué pasó?

El exintegrante del grupo Axe Bahía, Bruno Zaretti, fue asaltado con armas de fuego cerca de las 4:40 horas de este domingo.

El bailarín llegó hasta la subcomisaría de Chicureo para realizar una denuncia respecto a un asalto que lo dejó sin su vehículo en la salida de un autoservicio de comida rápida, en el kilómetro 6.3 de la ruta Los Libertadores.

Según manifestó el brasileño, mientras estaba esperando dentro de su camioneta para recibir la compra que realizó en el local, fue atacado por 4 sujetos que descendieron de dos vehículos con armas de fuego.

Al intentar escapar, uno de ellos efectuó un disparo al aire impulsando a la víctima a descender de su auto.

Según se reportó desde la policía, no hay detenidos y el vehículo no ha sido encontrado por personal de SIP. Además, Zaretti no presentó lesiones producto del asalto.

El martes fue formalizado

Cabe recordar que el bailarín hizo noticia esta semana, ya que el martes se realizó la audiencia de formalización contra él, acusado de lesiones graves a su entonces amigo Ricardo Callejas.

El bailarín de 33 años aceptó una salida alternativa del procedimiento, la que consiste en pagar $1.8 millones a la víctima, además de la prohibición de acercarse a Callejas durante un año.