Desbordes continúa como presidente de RN: "Hay que conducir un partido dividido, pero no peleado"

Desbordes y rechazos en RN a nueva Constitución: "La verdad es que no me siento solo"

Desbordes y plebiscito constituyente: "No se termina el país al otro día si es que gana el apruebo"

¿Qué pasó?

Este sábado, durante el desarrollo del consejo nacional extraordinario de Renovación Nacional (RN), se confirmó la continuidad en la presidencia del partido del diputado Mario Desbordes, quien puso su cargo a disposición durante la actividad debido a las divisiones internas del conglomerado por la postura ante el proceso constituyente.

Pese la propuesta del parlamentario, los militantes decidieron que Desbordes siga presidiendo RN y se dio libertad de acción para el plebiscito de entrada del próximo 26 de abril, aunque la mayoría al interior del partido se inclinó por una postura de rechazo ante una nueva Constitución.

¿Qué dijo Desbordes?

“El consejo ha sido clarísimo en apoyar mi gestión, todas las intervenciones lo han señalado, y yo agradezco eso. El apoyo ha sido muy masivo al trabajo que estamos haciendo como directiva”, explicó Desbordes.

“Lo que viene por delante es extraordinariamente complejo, hay que conducir un partido que hoy está dividido, pero no peleado, no fracturado, no quebrado. Esta dividido legítimamente, con dos posturas que son legítimas y que van a ser trabajadas por nuestros parlamentarios y dirigentes de cara a la ciudadanía”, añadió.

Franja televisiva

El diputado, además, comunicó que RN participará en ambos sectores de la franja televisiva para el plebiscito, tanto en la postura de aprobación como de rechazo.

“Vamos a participar de ambas franjas, del rechazo y del apruebo. Ahora vamos a definir los porcentajes, y creo que eso no va a generar ningún conflicto en Renovación Nacional”, concluyó.