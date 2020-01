Cámara rechaza cuestión previa y avanza acusación constitucional contra intendente Guevara

Guevara se disculpa por frase de 'tolerancia cero': "No fue mi intención hablar de represión"

¿Qué pasó?

Este jueves, en la Cámara de Diputados rechazó la cuestión previa en el marco de la acusación constitucional contra el intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por lo cual el proceso continuará y será revisado en particular.

⭕️ AHORA | Con 78 votos en contra, 70 a favor y 1 abstención, se rechaza la cuestión previa de que la #AcusaciónConstitucional contra el intendente @FelipeGuevaraSt no cumple con los requisitos para formularla. A las 15 se inicia el debate de fondo del libelo. pic.twitter.com/cdr9e0S3vk — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) January 23, 2020

La cuestión previa fue rechazada con 70 a favor, 78 en contra y una abstención, por lo cual, lo que sigue es revisar en Sala el fondo de la acusación constitucional desde las 15:00 horas de este jueves.

Lorenzini se abstuvo de exponer

La instancia comenzó con la exposición de Guevara y de su abogado. Luego se manifestaron los miembros de la comisión revisora de la acusación, con excepción del diputado Pablo Lorenzini, quien en la votación del libelo se abstuvo.

La exposición de Guevara

El Intendente expuso frente a la Cámara donde calificó de injusto el libelo y cuestionó a los parlamentarios de oposición que lo impulsaron por abordar la estrategia del copamiento de Carabineros: "No tengo nada que ocultar, he actuado conforme a la ley y conforme a la Constitución (...). Estoy de acuerdo con la libre expresión y el derecho a la manifestación pacífica, por eso me parece tan injusta esta acusación".

Además sostuvo que "parece que cuando hay que cuidar un partido de fútbol o a este Congreso, el procedimiento parece adecuado, pero, cuando Carabineros dispone de esa misma metodología para cuidar a los manifestantes de un sector de Santiago, nos escandalizamos y parece ya no ser tan adecuada. Además, todos los recursos contra esas estrategias fueron rechazados por la Corte de Apelaciones".

Revisa sus declaraciones:

¿De qué lo acusan?

En el libelo se le acusa del copamiento de Carabineros en Plaza Baquedano: "Por haber infringido la Constitución Política de la República en sus artículos 6 y 7, los artículos 19 Nº12 inciso primero y 13, ambos en relación con el inciso segundo del art. 5º".

La acusación contempla un capítulo único que dice relación con la infracción a la Constitución, “específicamente en relación a la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad”.

Su defensa

Durante una sesión de la comisión que revisaba la acusación, Guevara señaló que “el supuesto copamiento del día 20 (de diciembre) fue el cuarto copamiento en la Plaza Italia. Lo que ellos señalaron es que, dado que tenían más contingente, lo enviaron al sector de la Plaza Italia para garantizar el derecho a manifestarse, para eso es este ejercicio de copamiento, es lo que hacen en un partido de alto riesgo, ocupan la estrategia de copar preventivamente para que haya más seguridad”.

Durante la misma instancia, hizo un mea culpa con respecto a la estrategia tolerancia cero: “Sé que fue infeliz la frase tolerancia cero, porque hace alusión a una estrategia policial de Estados Unidos. Lo que quise decir era tolerancia cero contra la violencia y por eso hemos presentado una serie de querellas por delitos que han ocurrido, como incendio y uso de bombas molotov. ¿Qué tolerancia se puede tener frente a la quema de una iglesia o los abusos que pudo haber cometido la policía?”.