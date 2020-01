Subsecretario de Previsión Social y reforma: "La forma para llegar a acuerdos es cediendo todos no solamente una parte"

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Plus Prime, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, se refirió a la discusión por la reforma de pensiones presentada por el Gobierno, asegurando que el ejecutivo cedió en sus posturas y que es necesario que la oposición también ceda para llegar a acuerdos.

¿Qué dijo el subsecretario?

La autoridad expresó que espera una discusión en los mismos términos que hubo para aprobar los cambios al pilar solidario. En ese sentido, Pizarro recalcó que esta iniciativa ya tiene un trabajo prelegislativo "claramente no es la misma propuesta que el ejecutivo habría querido desde un comienzo, pero hoy lo que nos está pidiendo la ciudadanía es ponernos de acuerdo, conversar y ceder en posiciones", afirmó.

"Esto ya trae varios de puntos de concesión por parte del ejecutivo y modificaciones respecto de la propuesta original, entonces la forma de llegar a acuerdos es cediendo todos no solamente una parte", agregó el subsecretario de Previsión Social.

Consultado por la crítica realizada por parte de la oposición, que señala que esta reforma no tocaría las AFP, el entrevistado comentó que "el sistema no va a ser igual una vez aprobado el proyecto de ley respecto del negocio de las administradoras, lo más fundamental, se incorporan nuevos actores, actores que son sin fines de lucro y que libremente si tienen buenos resultados los afiliados se van a ir hacia un sistema y no al otro".

"Indirectamente se está haciendo una rebaja a las utilidades"

"El hecho que las administradoras critiquen este punto, significa que el proyecto presentado está por un punto intermedio", dijo Pedro Pizarro, haciendo alusión a la medida de la devolución de comisiones en caso de que existan rentabilidades negativas de las AFP.

"Se están incorporando varios otros gastos que van a tener que afrontar las AFP (...) entonces indirectamente se le está haciendo una rebaja en sus utilidades que van a tener que financiar varios conceptos que antes de la propuesta no lo estaban haciendo", agregó el subsecretario.

Por otra parte, en relación a la propuesta de aplicación de un royalty a las utilidades de las AFP, el entrevistado aseveró que "las utilidades que tienen las administradoras provienen en gran parte del encaje, (...) si se obtienen mayores utilidades es porque con los afiliados ganaron más y, por el encaje ganaron más, entonces si ponemos un límite a eso, podríamos correr el riesgo de estar poniéndole un límite a la utilidad para los pensionados y eso no lo queremos".