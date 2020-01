Diputado Hugo Gutiérrez: "Si el Tribunal Constitucional me quiere destituir, que lo haga"

¿Qué pasó?

El diputado el Partido Comunista Hugo Gutiérrez se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de acoger el requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos, para solicitar su destitución.

Cabe recordar que el requerimiento fue presentado luego que Gutiérrez compartiera en su cuenta de Twitter unos dibujos realizados por niños, donde se muestran escenas violentas contra el Presidente Sebastián Piñera.

¿Qué dijo Gutiérrez?

"Se me ha denunciado al TC por parte de la derecha en un caso delirante, por supuestamente incitar al desorden público, ya sea de manera escrita o verbal. No me sorprende la resolución del Tribunal Constitucional, es un tribunal que nació en dictadura y ha blindado la actual Constitución política que está a meses de dejar de existir en este país", expresó Gutiérrez.

En ese sentido aseguró que: "no le reconozco legitimidad a este tribunal para juzgar la soberanía popular. Yo soy elegido por el pueblo de Chile, me ha elegido ya en varias oportunidades para representarlo en el parlamento. En consecuencia, yo le rindo cuentas al pueblo de Chile, que es el que verá si me saca del parlamento en una eventual próxima elección".

"Si el tribunal Constitucional me quiere destituir, que lo haga, yo no le reconozco legitimidad a este tribunal. Lo quiero decir con claridad categórica y clara, si me llegasen a destituir, créanme que el pueblo chileno se va a seguir movilizando igual, porque no he sido yo el que lo ha incitado a luchar por un país más justo", agregó.

¿Se va a defender en el TC?

Gutiérrez aclaró que: "no voy a presentar defensa, por cuanto este tribunal está atentando contra la soberanía popular".

"He decidido defenderme en otras instancias, está la Comisión Interamericana que va a sesionar en Chile y que va a escuchar a todas las personas que se han sentido perseguidas en el contexto de estas movilizaciones sociales, y sin duda yo me siento perseguido por la derecha chilena", sostuvo.

"No están los dibujos dentro del cuestionamiento"

Finalmente, el parlamentario aseguró que: "no están los dibujos dentro del cuestionamiento al Tribunal Constitucional, que es lo más interesante".

"No están porque esa acusación la venían preparando con antelación a los dibujos, así que es importante tener claridad que no dicen relación alguna con eso, sólo con incitar a la violencia e incitar al orden público", señaló Hugo Gutiérrez.