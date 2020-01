Diputada Yeomans y reforma previsional: "El aumento puede ser más sustantivo si se incrementa el reparto"

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Plus Prime, la presidenta de la Comisión del Trabajo y, diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, se refirió a la propuesta de pensiones del Gobierno y explicó cuáles son los puntos en los que hay acuerdo y cuáles son los otros temas en los que la oposición espera avances.

¿Qué dijo Gael Yeomans?

"Creemos que hay que asegurar un aumento sustantivo, se necesita más reparto", partió afirmando la diputada del Frente Amplio, quien afirmó que se debe buscar una pensión universal, administrado por un sistema público, pero no, bajo la lógica de aumentar la capitalización individual. "Creemos que el aumento puede ser más sustantivo si es que se incrementa el reparto y se pueda dar garantías de una pensión mínima", expresó.

Profundizando en la discusión sobre el sistema de administración de las pensiones, la parlamentaria defendió el sistema de reparto y, dijo que este puede considerar el historial de un trabajador, para que así, este no reciba una menor pensión. "No necesariamente un reparto, no considera la historia previsional, eso es un mito que se ha instalado", señaló.

"Creemos que debe haber una pensión mínima para todos, que es superar el límite de la pobreza, que hoy es de 165 mil pesos en términos individuales, creemos que se debe ir superando esa brecha, pero eso es lo que podemos garantizar hoy y, que se consideren las cotizaciones de las personas, para que vaya aumentando por cada año cotizado", agregó.

"No hemos visto una disposición real al diálogo"

En relación a los puntos de acuerdo y en los cuales la oposición espera avanzar en conjunto con el ejecutivo, la entrevistada aseveró que "hoy una puerta que se puede abrir" en cuanto al 6% de cotización bajo una lógica solidaria y de ahorro colectivo. Sin embargo, hizo hincapié que para el Gobierno es intransable el 10% de cotización individual a las AFP

"Lamentablemente no hemos visto una disposición al diálogo real, simplemente ha sido de titular, de poder juntarse, en eso hay una buena disposición, pero a la hora de concretar una propuesta, no hemos visto incorporadas nuestras posturas, ni tampoco la del mundo social", expresó Yeomans.

Siguiendo en la misma línea, la diputada argumentó que debe producirse un cambio sustantivo principalmente dado el contexto del país, "tiene que haber una reforma transformadora porque también entendemos el por qué se hace un cambio por parte del Gobierno y que tiene que ver con la movilización y la crisis social que estamos viviendo y tenemos que responder a ella", afirmó.

"¿Por qué la persona no puede elegir?"

Finalmente, consultada sobre el porqué la oposición consideraba que no se estaba tocando a las AFP y qué es lo que pedía la oposición en ese tema, Gael Yeomans respondió que "hemos planteado establecer una especie de royalty, un impuesto específico a las utilidades de las AFP, ahí creemos que ese fondo puede incorporarse para poder aumentar el fondo de pensiones y en el mediano plazo, también deberíamos tener la posibilidad de elegir".

"Por qué tiene que ser obligatoria la capitalización individual en el 10%, eso creemos que puede ser un avance en el mediano plazo, cuando tengamos una entidad pública que esté fuerte, que tenga la capacidad de hacerse cargo también de las inversiones del 10% ¿por qué la persona no puede elegir?", añadió.