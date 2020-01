Mujer volcó tras intento de encerrona: "Un cabro chico con una escopeta me apuntó directamente"

¿Qué pasó?

Cámaras de seguridad captaron el violento accidente de tránsito entre dos vehículos, tras el cual un grupo de personas escapó del lugar.

Uno de los automóviles accidentados resultó volcado. En él viajaba una mujer, quien sufrió lesiones menores y que fue víctima de un intento de encerrona, la cual produjo el accidente.

El video

En el registro se ve que la víctima escapó de los tres delincuentes e impactó al vehículo que intentó encerrarla. Los sujetos la siguen, ingresan a la autopista y la adelantan para lograr la encerrona, ahí fue cuando las cámaras de televigilancia captaron el accidente.

También puedes ver

"Me atraviesan y del vehículo baja un cabro chico, no habrá tenido más de 18 años, con una escopeta en mano y me apunta directamente, ahí es cuando yo tomó la decisión de escapar", contó la mujer.

"Uno dice 'estoy a metros de distancia de donde vivo, unos tipos me están apuntando con una escopeta y si me bajo me disparan'", agregó.

La mujer, además señaló que: "ya veníamos a gran velocidad y yo los impacto a ellos. Entonces, el vehículo le pegó el golpe (a los delincuentes), golpean a la barrera y posteriormente me golpea a mi".

¿Hubo detenidos?

Tras el hecho, los tres involucrados pudieron escapar, pero minutos después dos menores de edad fueron detenidos en la comuna de Pudahuel.

El vocero del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, coronel Jorge González, indicó que: "con la evidencia que hemos ido recopilando se pudo acreditar la participación de estas personas detenidas en la intimidación de la víctima".

Este jueves pasaron a control de detención los menores. Uno de ellos tiene 16 años y registra siete detenciones por hurto, receptación y vulneración de derechos; el otro detenido tiene 17 años y ya cuenta con antecedentes de seis delitos similares.

Ambos imputados quedaron sin internación provisoria mientras la investigación se lleva a cabo.