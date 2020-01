Presidente Piñera por baja aprobación: "Yo entiendo que los chilenos no estén contentos"

¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la baja aprobación conseguida en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) tras el estallido social del 18 de octubre.

Este jueves el estudio reveló los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública, la primera tras la crisis social, y los resultados arrojaron que la aprobación del Mandatario alcanzó un 6%, bajando 19 puntos desde el sondeo anterior.

¿Qué dijo Piñera?

"Todos los chilenos conocemos lo que hemos vivido en los últimos 90 días, y yo entiendo que los chilenos no estén contentos con lo que ha pasado, yo tampoco estoy contento", manifestó Piñera.

También puedes ver

"Por lo tanto, todo lo que los chilenos nos dicen, nosotros lo escuchamos con atención, y no solamente lo escuchamos, ponemos manos a la obra para ayudar a los chilenos a revolver sus muchos problemas, ayudarlos a aprovechar sus muchas capacidades y también ayudarlos a cumplir sus sueños, eso es lo que me motiva todos los días y no las encuestas", añadió.

Pensiones, salud y orden público

Las declaraciones las realizó luego de la reunión que sostuvo con la Presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, tras la cual también señaló que: "Estamos 100% comprometidos con las prioridades de los chilenos, las prioridades de los chilenos son las prioridades de nuestro Gobierno".

"Las cuatro grandes tareas y misiones que hemos emprendido con más fuerzas durante las últimas semanas son una profunda reforma a las pensiones, que va a significar mejorar las pensiones de todos los chilenos", afirmó.

También, indicó que: "Estamos comprometidos con una profunda reforma a la salud, creando el Plan de Salud Universal y estableciendo tiempos garantizados de atención".

"Además de eso estamos muy comprometidos con recuperar el orden público, y ya hay una intensa agenda en el Congreso que espera su aprobación, porque la necesitamos", agregó el Mandatario.