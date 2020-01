45 estudiantes presentan nuevo recurso de protección por cancelación de PSU de Historia

¿Qué pasó?

Este miércoles, un grupo de 45 estudiantes presentó en Santiago un nuevo recurso de protección por la cancelación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

En Concepción ya se han presentado dos recursos de protección por un grupo de postulantes debido a esta situación, mientras que en la capital otra estudiante también había recurrido a la Justicia.

¿Que dijo el abogado?

Rodrigo Lazo, abogado que representa a los postulantes, detalló que están solicitando que: "se dé una orden de no innovar para que el proceso se paralice a nivel nacional por dos cosas, primero porque se va a incurrir en gastos al aplicar una tercera oportunidad en el evento en que se acoja este recurso".

"Segundo porque se va a producir un desorden administrativo no menor respecto de los postulantes que van a tener que rendir esta prueba en el evento de acogerse el recurso, porque van a tener que seguir por el proceso ordinario y postular sin la prueba de Historia y después postular con la prueba de Historia, lo que le puede incluso mejorar la situación y perjudicar a alumnos que ya han sido seleccionados", agregó.

¿Qué dijeron los estudiantes?

Uno de los postulantes que presentó el recurso expresó que: "tomaron esta decisión arbitraria de suspender la PSU de Historia, diciendo que en la mayoría de las universidades era un 10%-15% que te pedían de ponderación de la prueba. Eso no es así, en Derecho te piden 20%, 25%, 30% de Historia".

Otro de los postulantes manifestó que la PSU de Historia "es la prueba que me dice 'entraste o no entraste', porque son los puntos que me faltaban para alcanzar el corte de las universidades, o por lo menos el corte del año pasado".

¿Por qué no se puede rendir la PSU de Historia?

Hasta el minuto las autoridades han dicho que la prueba no se va a realizar principalmente porque las medidas de seguridad que no se pueden garantizar, y segundo porque las ponderaciones que se necesitan en esta prueba son más bajas que en las otras.

