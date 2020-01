Hombre con enfermedad catastrófica pide retiro de fondos de pensiones: El dinero no cumplirá el rol que tiene

¿Qué pasó?

Un hombre de 57 años le exige a su administradora de fondos de pensiones que le devuelva el dinero que tenía destinado para dicho objetivo, dado que desde 2010 padece un cáncer a la ampolla de Vater y al hígado, enfermerdades catastróficas que le han traído una serie de complicaciones de salud y financieras.

Al respecto, y debido a la negativa que tuvo en primera instancia por parte de Habitat, Carlos Correa presentó un recurso de protección apelando al derecho a la vida, el cual hace dos semanas fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.

"En este caso, y a diferencia de otros casos, se colocó el derecho a la vida sobre el derecho a la seguridad social, ya que la seguridad en este caso no tendría sentido, dado que uno está con una enfermedad catastrófica donde no va a poder hacer uso de esta jubilación a futuro", explicó el demandante en entrevista con Meganoticias Conecta.

"Si uno observa la legislación desde el año 1981 a la fecha, no ha habido ninguna solución para las personas que enfrentan una catástrofe de salud, donde obviamente no hay ninguna posibilidad, con las tablas que se proyectan hasta los 103 años, de que uno haga uso de esa jubilación", agregó.

"No le estoy pidiendo dinero al ministro"

Correa detalló que "desde agosto de 2018 a la fecha he pagado 80 millones de pesos a nivel de copago y a nivel mensual, te puedes gastar entre 1 millón y medio de pesos hasta 17 millones y medio de pesos, dependiendo si te has intervenido y has estado una semana y media en la clínica", lo que ha "corrido" únicamente por su cuenta.

Finalmente, el demandante fue enfático en señalar que "no estoy pidiendo que el ministro de Hacienda me pase dinero, solamente estoy pidiendo que mi dinero me lo pasen, dado que no va a cumplir el rol que tiene".