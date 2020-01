Muerte de chilenos en Australia: Chofer habría conducido en estado de ebriedad

View this post on Instagram

Este lunes en la ciudad costera australiana de #Rye se produjo una colisión de dos automóviles, la cual provocó la muerte de dos chilenos, Alejandro Morales y Felipe Ibáñez, mientras que otra ciudadana nacional se encuentra en estado crítico. Nicole Morales la hermana de Alejandro, detalló que su hermano vivía hace tres años en Australia. "Se fue a estudiar inglés y después se quedó viajando y ahora estaba trabajando en un restaurante". Además, aseguró a Meganoticias.cl que el conductor del otro vehículo involucrado se encontraba en estado de ebriedad y que planean "viajar para poder traer ambos cuerpos, el de mi hermano y el de mi amigo".