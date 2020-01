Desbordes y plebiscito constituyente: "No se termina el país al otro día si es que gana el apruebo"

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Plus Prime, el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, se refirió proceso constituyente que existe en nuestro país, y al plebiscito de abril próximo. Al respecto, el parlamentario señaló que, “no se termina el país al otro día si es que gana el apruebo. Eso es falso, es engañar a la gente”.

Plebiscito de abril

Desbordes tuvo palabras para el plebiscito que se celebrará en nuestro país en abril, y las diferencias que existen dentro de su sector. Sobre aquello señaló que “Desde RN no hay campaña del terror. Entiendo que en la derecha más extrema sí la hay, y es un error tremendo.”

Además, criticó a quienes comparar el proceso con lo sucedido en la PSU el pasado 6 y 7 de enero, diciendo que “el plebiscito de abril no está en riesgo”, y agregó que “en la PSU no había carabineros en los locales. En el plebiscito son las Fuerzas Armadas las que se hacen responsables. (...) No hay ninguna posibilidad de comparar lo de la PSU con este cuco de que podría caerse el plebiscito”.

También puedes ver

Rechazo senadores RN

Respecto a la declaración de rechazo de la mayoría de los senadores de su partido a una Nueva Constitución, Desbordes señaló que “Me parece completamente legítimo. El plebiscito que acordamos tiene dos opciones: apruebo o rechazo. El que rechaza y el que aprueba cumple con lo comprometido en noviembre, por lo que no tiene ningún drama”.

Junto con ello, declaró que “Renovación Nacional es un partido que ha dado libertad de acción a sus militantes”, y agregó sentirse respaldado por ellos, por lo que “no me siento amenazado ni conflictuado como si le pasó a otros presidentes de Renovación Nacional”.

Por último señaló que su trabajo es concentrar las fuerzas para que el partido llegue de forma ordenada al plebiscito, con las diferencias que se conocen, y espera que “El 27 de abril en la mañana, Renovación Nacional va a liderar a la centro derecho si gana el apruebo”.

Silencio de los Ministros

El presidente de Renovación Nacional también tuvo palabras para la decisión del presidente Sebastián Piñera para que los ministros no dieran su opinión en torno al proceso, a petición de la UDI. Al respecto dijo que, “es un error la prescindencia. Un completo error”, y agregó que “Me hubiera encantado que la ciudadanía viera que hay ministros por el apruebo o el rechazo (...) Estamos regalando una de las alternativas”.

Además, señaló que “si gana el rechazo, la gente se ve reflejada en la personas de gobierno que dijera que está por el rechazo. Y hay una posibilidad alta de que gane el apruebo, y no me parecería que si gana el aprueba parezca como si fuera una derrota para el sector o el gobierno”.

Franjas para el plebiscito

Al tener libertad de acción para sus militantes, existen dos grupos dentro de la colectividad con miras al plebiscito. Situación que genera la disyuntiva de saber en qué franja participar, a lo que dijo “esperamos que el CNTV nos permita, o alternarnos en una franja u otra, con más minutos para el rechazo porque es mayoritario en el partido. O dividir nuestros minutos, somos los que más tiene al ser el partido más grande de Chile, en una franja o la otra”.

Desbordes agregó que “si nos obligan a definirnos, me voy a definir, como partido, por el rechazo porque es la mayoría. De todos modos, en ese pedacito de franja vamos a tener gente que hable por él apruebo, no lo pueden impedir”.

Comité político

Este lunes, y luego de la decisión de la UDI de volver a participar del conglomerado, tras congelar su estadía, se realizó el tradicional comité político en La Moneda. Al respecto, Desbordes señaló “hemos estado en posturas bien distintas en cómo abordar esta crisis social, lo que es legítimo. Pero esas diferencias han sido abordadas por algunos de forma bien negativa”.

También tuvo palabras para lo sucedido con sus sucios. “Ellos congelaron su participación, se congelaron y se descongelaron. Perfecto”, agregando que “Renovación Nacional ha estado siempre a disposición de la coalición”, y concluyó que “a partir de ahora hay que arremangarse la camisa y ponerse a trabajar”.