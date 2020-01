Manifestantes interrumpieron ceremonia de posesión de Celestino Aos como arzobispo de Santiago

¿Qué pasó?

Durante este sábado un grupo de manifestantes interrumpió la misa de posesión de cargo del nuevo arzobispo de Santiago, Celestino Aos, lanzando restos de bombas lacrimógenas hacia el altar en modo de protesta.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El hecho se produjo en la Catedral de Santiago y ocurrió en el momento más importante de la eucaristía, cuando se hacía entrega de la hostia.

En esa instancia, un joven llegó con una especie de bolsa y fue ahí cuando derramó en el suelo, a algunos metros del altar, decenas de cartuchos de bombas lacrimógenas, por lo que fue detenido posteriormente por los guardias del recinto.

Sin embargo, no fue el único hecho que se vivió al momento de la ceremonia, ya que una asistente al lugar mostró una pancarta con un mensaje que decía: ¿Y el pueblo cuándo será consultado?.

¿Qué dijeron las autoridades?

"Esto refleja que hay personas que no saben lo que significan los lugares sagrados para los que tenemos fe. Me parece que es un acto de intolerancia, de violencia innecesaria, pero fue tan menor, que no afectó para nada la gran ceremonia", fueron algunas palabras del rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez.

Con respecto a la protesta realizada, el nuncio apostólico, Alberto Ortega, sostuvo que "es una expresión de gente que se ha querido manifestar. No era el momento ni el lugar oportuno. Fue una celebración muy bonita y yo preferiría hablar de todo el conjunto de esta celebración".