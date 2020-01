Diputados PS buscan citar a sesión especial a ministra Cubillos por proceso de la PSU

¿Qué pasó?

Diputados del Partido Socialista (PS) anunciaron que están reuniendo firmas para citar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a una sesión especial en la Cámara de Diputados.

En la instancia buscan que la secretaria de Estado explique el proceso que se ha llevado a cabo en cuanto a la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el cual se vio entorpecido por incidentes y manifestaciones que obligaron a suspender la realización de algunas de las pruebas.

¿Qué dijo el PS?

El diputado Juan Santana expresó que: "consideramos que al margen de los hechos, que nosotros por cierto rechazamos, creemos en la democracia, y por tanto creemos que todos los estudiantes tienen la posibilidad de rendir la prueba de selección universitaria. Creemos que hay un rol del Ministerio de Educación que no se ha cumplido".

"La ley de Educación superior le entrega una responsabilidad en la organización de este proceso del 2020 para el proceso del 2021 al Ministerio, y para eso esta cartera tiene que constituir comités técnicos para abordar el tema del acceso a la educación superior, acciones que por cierto el Mineduc no ha informado y tampoco sabemos cuál es el estado actual de esta obligación que el Ministerio tiene", agregó.

En ese sentido, manifestó que: "sentimos que la primera autoridad en materia de Educación en nuestro país, lamentablemente, nuevamente no está cumpliendo con la ley que la mandata, y por tanto creemos que también hay una responsabilidad del Mineduc de no advertir y no anunciar medidas que buscan reemplazar un instrumento que ha sido cuestionado por todos los sectores políticos".

¿Interpelarán a Cubillos?

Santana explicó que: "en este caso la interpelación contra la ministra de Educación no la descartamos, creemos que este puede ser un proceso en donde nosotros tengamos antecedentes. Queremos conocer la opinión de la ministra de Educación, que por cierto en la misma Comisión de Educación no ha asistido hace meses".

"Por tanto, consideramos que es necesario tener antecedentes, tener respuestas por parte de la primera autoridad en materia de Educación, y consideramos que lo más pertinente es llevar adelante una sesión especial para posteriormente evaluar cuáles van a ser los instrumentos de fiscalización que vamos a utilizar, no descartamos ninguno".

Finalmente precisó que: "nosotros estamos reuniendo las firmas para la solicitud de esta sesión especial, y por cierto que vamos hacer todo el esfuerzo para realizarla durante las próximas semanas, a la brevedad".

Ver cobertura completa