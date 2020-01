Rector UDD sobre la PSU: "Es una mala prueba que no debimos tener en los últimos 15 años"

¿Qué pasó?

Luego de la polémica que generó la idea del rector del rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, de rendir PSU pendiente en recintos militares, el académico reafirmó su idea, señalando que es una solución práctica y aseguró que es necesario establecer plazos razonables para hacer una transición en la prueba.

En entrevista con el programa 'Quién lo diría' de radio Infinita, el académico además abordo el proceso de reforma que debe afrontar el proceso de selección para la educación superior.

¿Qué dijo?

El rector se refirió al complejo panorama que vive la rendición de la prueba. “Se va a tomar al menos una buena parte de la prueba de nuevo. Yo creo que lo de historia y geografía está en duda por la magnitud del problema, porque si hubo sabotaje para 300 mil, es bastante fácil sabotear para 200 mil”, señaló.

Asimismo, defendió la idea de que ésta sea rendida en recinto militares o en universidades. “Es una solución práctica que busca resolver un problema que vamos a tener que enfrentar dentro de muy poco (...) Son más fáciles de resguardar, pero requieren una logística compleja ”, comentó.

Sobre los problemas que tuvo la prueba explicó que no está diseñada para enfrentar este tipo de problemas. “Está diseñada para evitar que alguien se robe una prueba porque la quiere comercializar o sacar más puntos, pero no una filtración orientada a sabotearla”, expresó.

El rol del Cruch

Valdés comentó que el Consejo de Rectores es responsable de organizar la prueba y que el ministerio de Educación nunca ha conducido el proceso. “El Cruch se arroga una representatividad que no tiene. Me imagino que es por la tradición, por una cosa cultural, pero una parte importante del sistema no está en el Cruch”, expuso.

Además, defendió el Demre, señalando que es un organismo competente. “Hoy día no hay alternativas, no hay nadie más que se pudiera hacer cargo de un proceso tan complejo aparte del Demre (...) Yo no me atrevería a hacer un cambio antes de tres años sin un riesgo importante de que salga mal (...) Mantenerlo con un plazo de tres años me parece un plazo razonable para tener una transición", dijo.

Sobre la Prueba de Selección Universitaria afirmó que es un termómetro y que los problemas que tiene no es algo nuevo. "La PSU es una mala prueba, que no debimos tener en los últimos 15 años", aseguró.

Para el rector, parte de la solución se explica en la inversión de recursos “Gastamos demasiada plata en el sistema universitario, deberíamos gastarnos más plata en la educación de párvulo y en la educación básica (...) Se requiere que quienes legislan, digan que en el futuro los recursos destinados a la educación superior se van a congelar y el crecimiento de recursos a la educación va ir a las etapas iniciales”, comentó.

Nuevo sistema de selección

A juicio de Valdés, las universidades debieran tener más autonomía en la selección. “Las universidades tienen que poder seleccionar a los alumnos que pueden recibir. Yo creo que tenemos un sistema muy rígido para hacerlo (...) No todas las universidades quieren a los mismos alumnos”, explicó.

En la misma línea comentó la necesidad flexibilizar las ponderaciones y abrir la posibilidad de que cada universidad tenga criterios propios. “15% de los alumnos pueden ser seleccionados por razones distintas a la PSU, yo creo que ese límite lo único que hace es anguilosar el sistema”.