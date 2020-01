Conaf: Chile tiene condiciones similares para sufrir incendios forestales como los de Australia

View this post on Instagram

¡Desolador! 😔💔 Esta imagen muestra el impactante antes y después de #Australia en medio de la catástrofe que vive por los incendios forestales. Según el último balance, ya van 23 personas fallecidas, miles de damnificados, más de 480 millones de animales muertos y más de 6 millones de hectáreas destruídas. En la fotografía de abajo se puede ver el estado actual de una carretera en la "Isla Canguro", la cual antes estaba en medio de un bosque 😢