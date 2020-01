Desbordes y rechazos en RN a nueva Constitución: "La verdad es que no me siento solo"

¿Qué pasó?

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió este miércoles al proceso constituyente y a la postura que han tomado algunos sectores de su partido sobre el rechazo a una nueva Constitución, llamando a detener las "campañas del terror" contra cualquiera de las dos posturas que consultará el Plebiscito de abril próximo.

¿Qué dijo?

Al respecto, el parlamentario señaló que “si uno dice que, si gana el rechazo (a la nueva Constitución), el país entra en una espiral negativa, es complicado, yo no creo eso. Yo creo que es campaña del terror decir que si gana el rechazo, van a salir a las calles dos millones de personas a oponerse a ese resultado. Y también creo que es campaña del terror decir que si gana el apruebo, Chile se terminó, nos transformamos en Venezuela y que habrá dos años de inestabilidad, porque eso no es efectivo”.

Llamado a ganar la elección

Además indicó: “Yo hago un llamado a la gente de centroderecha, a todos nuestros electores a ganar la elección de la constituyente si gana el sí. Si gana el no, a respetar el resultado. Si gana el sí, dependemos de nosotros, no sé por qué tienen tanto miedo”.

“La constituyente va a hacer lo que sus integrantes decidan y los integrantes los elegimos los ciudadanos. Por eso llamo a todo mi sector a trabajar unido en lo que viene, respetando las diferencias de quienes aprueban y quienes rechazan”, sostuvo Desbordes.

En cuanto a los senadores de RN que manifestaron la opción rechazo, aclaró: “La verdad es que no me siento solo, porque todos los que han intervenido diciendo ‘mire yo voto que no’ o ‘yo he decidido votar que no’, han agregado que apoyan la gestión del presidente del partido”.