Allamand y plebiscito por nueva Constitución: Más de 20 diputados de RN están por la posición de rechazo

¿Qué pasó?

Luego de que ocho de los nueve senadores de Renovación Nacional anunciaran que votarán en rechazo de la nueva Constitución en el plebiscito que se realizará el próximo 26 de abril, Andrés Allamand señaló que existe una mayoría sólida en todos los estamentos de su partido en esa misma línea.

¿Qué dijo?

El senador descartó que se este intentando impedir los cambios en la Carta Magna. “Yo acepto cambiar la Constitución, pero creo que es mucho mejor hacerlo en el entramado constitucional democrático, que es el Congreso Nacional y no a través de este procedimiento que creo que tiene enormes elementos de incertidumbre”, afirmó en conversación con Radio Infinita.

Asimismo, aseguró que su postura es realizar cambios profundos, lo que estima como una alternativa constructiva. “El rechazo no significa que alguien que hay que dejarla tal cual, ese no es el sentido del rechazo (...) No estamos diciendo que la Constitución no se tiene que mover. Vamos al cambio constitucional, hagámoslo a través de procedimientos conocidos, fundamentalmente, a través de este u otro Congreso ”, comentó.

Respecto, a la votación del resto del partido, Allamand aseguró que existe libertad y que se podrá convivir con las dos posiciones. “Yo entiendo que hoy o mañana más de 20 de los 36 diputados se van a pronunciar en la misma línea que lo hicimos los senadores”, señaló.

“Va a haber una mayoría sólida en todos los estamentos de Renovación Nacional a favor de la posición rechazo”, agregó.

Finalmente, se refirió a la postura del Gobierno en esta materia y el orden público. “Tiene que tener una actitud muy firme en esta materia, respaldar claramente a las fuerzas de orden en su trabajo, que tengan todos los implementos para cumplir con su trabajo, no dejarse amedrentar con esta amenazas permanentes de la oposición, en términos de que cualquier autoridad que se juega por resguardar el orden público es acusada constitucionalmente”, expresó.