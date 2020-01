Van Rysselberghe por acuerdo constitucional: "No me arrepiento de haber firmado porque lo hicimos por Chile"

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Plus Prime, la senadora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió al acuerdo constitucional y las discusiones que está teniendo el conglomerado del Chile Vamos, luego que un grupo de senadores de Renovación Nacional anunciaran que ellos optarán por un rechazo a la Nueva Constitución.

También puedes ver

¿Qué dijo la senadora?

La senadora comentó que si se mantienen las manifestaciones, que se han generado a raíz de la PSU, el proceso constituyente podría quedar deslegitimado. "Uno no puede estar con una pistola arriba de la mesa diciendo: o votan como nosotros queremos, o los funamos", afirmó la timonel UDI.

"Cuando se empiecen a discutir cuestiones importantes y conflictivas, como lo son el derecho a la vida, el tema de la propiedad privada, temas que tienen un componente ideológico fuerte, ¿qué va a pasar con los que no estén de acuerdo con la izquierda, los van a ir a amenazar a sus casas?", añadió.

"No me arrepiento de haber firmado ese acuerdo"

La presidenta de la UDI reafirmó su postura de rechazo a la Nueva Constitución y dijo que "nosotros nunca tuvimos dudas al respecto". Frente a la pregunta de si se arrepentía del acuerdo, la entrevistada señaló "no me arrepiento de haber firmado ese acuerdo, porque lo hicimos por Chile, pero no nos sorprende lo que estamos viviendo hoy día"

"Nosotros veíamos desde un inicio que no había una decisión clara por parte de la izquierda de hacer una condena real a la violencia que estaba imperando, por tanto, era obvio que se iba a dar un escenario como este", agregó.

"Yo creo que Chile Vamos va a sobrevivir"

Consultada por la situación que se vive en Renovación Nacional, luego que ocho senadores anunciaran su postura de rechazo a la Nueva Constitución, Jacqueline Van Rysselberghe expresó que a ella no le hubiese gustado que le pasara el problema de timón que tuvo Mario Desbordes.

Si bien la senadora fue cauta en no adelantar un escenario para Chile Vamos, previo al Consejo que el conglomerado sostendrá, aseveró que "yo creo que Chile Vamos va a sobrevivir y como en cualquier relación humana, hay tiempos mejores y tiempos peores y este ha sido un tiempo difícil, pero nosotros vamos a plantear nuestra relación con los otros partidos del sector, después del consejo, tenemos que validar nuestra posición como directiva"