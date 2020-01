Ossandón por rechazo de senadores RN a Nueva Constitución: "Es un tremendo error político"

¿Qué pasó?

Este martes el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió a la decisión de ocho senadores de su partido, de respaldar la opción de rechazo a la Nueva Constitución, y aclaró que él votará por la opción de "apruebo".

¿Qué dijo el senador Ossandón?

"La mayoría de mis colegas senadores hicieron una declaración en la cual llaman a votar el rechazo a la Nueva Constitución, yo respeto su decisión, es una decisión libre, pero creo que es un tremendo error político", señaló el senador Ossandón.

En relación a las razones esgrimidas por su partido para hacer un llamado de rechazo, el parlamentario dijo: "ellos en su declaración manifiestan que las condiciones de orden público no se dan para un proceso constituyente, pero omiten que quienes están a cargo de mantener ese orden público, es nuestro Gobierno".

"Yo voy a votar que 'sí' "

El excandidato presidencial afirmó tener la convicción personal que "el 18 de octubre Chile cambió", por esa misma razón, Ossandón comentó que "no es viable en el futuro, no es que no me guste, es que hay que salir a la calle y ver la realidad, y si alguien no quiere ver que hoy no hay paz y no hay tranquilidad, es porque es ciego y porque no quiere ver".

"Yo voy a votar que sí, porque creo que en este tipo de emergencias se necesita gente que sea capaz de aunque sea contra el viento, contra la marea, defender los principios y tomar decisiones en los momentos difíciles, que no es lo que ha pasado en el último tiempo", cerró.