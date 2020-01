Carrera clandestina en Viña del Mar terminó con grave accidente entre dos vehículos

¿Qué pasó?

Pasada las 00:00 horas de este viernes se registró un violento accidente en Viña del Mar, en el marco de una carrera clandestina que se realizaba en la comuna.

¿Cómo ocurrió?

La situación ocurrió en Camino Internacional, desde Concón hacia Viña del Mar, donde uno de los vehículos que participaba de la carrera perdió el control y colisionó de frente con otro automóvil que circulaba en dirección contraria.

"Hay que hacer presente que este vehículo, el cual pierde el control en su desplazamiento, mantenía cargo por robo", detalló el capitán Miguel Cuevas, de la subcomisaría Gómez Carreño.

¿Hubo heridos?

Luego de este accidente, los ocupantes de ambos vehículos se dieron a la fuga, a pesar de que el automóvil que viajaba en dirección a Concón no se encontraba participando de la carrera. Sólo quedó al interior una persona que estaba lesionada y que fue trasladada al Hospital Gustavo Fricke lesiones graves

Horas después llegó otra persona al centro asistencial con lesiones por esta colisión. Sin embargo, se desconoce en qué vehículo se encontraba.

No es primera vez

De acuerdo a los vecinos del sector, no es primera vez que se realiza una carrera clandestina en el lugar, ya que por lo general un grupo de personas se juntaría todos los jueves en la zona para participar en este tipo de competencia.

"Nosotros siempre estamos preocupados, se han tomado medidas. Este es un tema que no se debe hacer en ningún lugar y nosotros no lo vamos a permitir en Viña y tomaremos mayores medidas para que esto no siga sucediendo", sostuvo la alcaldesa Virgina Reginato.