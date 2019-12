Ministro Espina y responsables por ataques al Metro: "Van a haber sorpresas"

¿Qué pasó?

El ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió a la labor de inteligencia en Chile en medio de los diversos cuestionamientos que ha recibido el informe ‘big data’ que el Gobierno hizo llegar a la Fiscalía sobre los ataques al Metro de Santiago de los días 18 y 19 de octubre, reporte que posteriormente el Ejecutivo afirmó no tener relación ni con su gestión ni realización.

¿Qué dijo Espina?

“Una de las cosas que yo aprendí como ministro de Defensa es que la información de inteligencia no se comenta. Primero no se comenta porque el ministro tiene la obligación de no comentarla y, en segundo lugar, porque la información de inteligencia se analiza por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que tiene un nuevo director, que realmente está haciendo una labor muy importante, que tiene una importante experiencia como exalmirante”, dijo en entrevista con radio Agricultura.

Sobre la información, agregó: “Uno la recibe, la analiza, esa información se entrega a través del sistema de inteligencia a las policías, y estas dan el golpe adecuado deteniendo a los autores. Pero eso no es algo que se hace en 24 horas”.

Por lo anterior, y apuntando a los ataques al Metro de Santiago, el ministro expuso que “más temprano que tarde los autores de los atentados van a caer, y van a haber sorpresas respecto de los distintos grupos que puedan estar involucrados. Pero hay que tener conciencia que no son investigaciones fáciles. Porque son investigaciones que requieren de mucho estudio, de pruebas ante los tribunales. Eso se hace con prudencia y esperando que se desarrollen estas investigaciones”.

