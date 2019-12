Prisión preventiva para 6 carabineros formalizados por abuso sexual contra estudiante

¿Qué pasó?

Seis carabineros de la Comisaría Pedro Aguirre Cerda quedaron en prisión preventiva, luego de ser formalizados por los delitos de tortura y abuso sexual contra un estudiante de Medicina de la Universidad Católica, en el marco del estallido social ocurrido en Chile desde el 18 de octubre pasado.

"El 10° Juzgado de Garantía decreta la medida cautelar de prisión preventiva para 6 funcionarios de Carabineros, imputados por apremios ilegítimos y abuso sexual agravado. Plazo de investigación: 120 días".

El caso

El afectado, Josué Maureira, acusó haber sido torturado y abusado sexualmente por carabineros de la 51° comisaría de la mencionada comuna, acción en la que fue respaldado por su casa de estudios.

Hace un tiempo Josué declaró que los funcionarios policiales lo obligaron a "gritarles entremedio de golpes que era maricón. Entre dos carabineros me toman, me agachan, me bajan los pantalones y mi ropa interior".

También recordó que en ese momento, él había ido a verificar si un supermercado de la comuna de Pedro Aguirre Cerda se estaba quemando: "Llegan los efectivos policiales con suma violencia. Me lanzo al suelo con las manos en alto. En ese momento un efectivo policial me levanta y comienza a golpearme con la luma y a darme combos también, me golpean de tal forma que yo pierdo el conocimiento".

La querella

Cabe señalar, que la Fiscalía Metropolitana Sur fue la encargada de la investigación de una querella por los delitos de tortura con abuso sexual agravado, presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El documento expone que a Maureira "lo mantuvieron esposado y así fue golpeado sin mediar provocación alguna e insultado por ser homosexual, asunto que dedujeron sus victimarios porque andaba con las uñas pintadas de rojo. Luego lo desnudaron completamente y además abusaron sexualmente de la víctima dentro del contexto de tortura que sufría en ese momento".

