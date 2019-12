Ministro de Vivienda anuncia plan de apoyo para damnificados por incendio en cerros de Valparaíso

Sharp a presuntos autores de incendio: "No van a ver a Valparaíso de rodillas"

¿Qué pasó?

Este miércoles el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, anunció el plan de apoyo para las cientos de familias damnificadas por el incendio forestal que afectó a los cerros Rocuant y San Roque en Valparaíso.

La autoridad indicó que, según el último balance, ya son aproximadamente 200 las viviendas destruidas por causa del fuego, ante lo que señaló que “vamos a acompañar a las familias y no dejaremos a nadie solo, buscaremos soluciones para cada uno de ellos”.

Plan de ayuda a damnificados

Respecto de la ayuda habitacional para los damnificados, el ministro se comprometió a entregar un subsidio de arriendo una vez que se haya completado el catastro y se tenga el número exacto de personas afectadas.

Además, Monckeberg precisó que posteriormente se trabajará en conjunto con las familias para codiseñar una solución de vivienda definitiva.

Para esto se contempla que las familias que sean propietarias de terrenos en los cerros afectados, tengan la posibilidad de construir sus nuevas viviendas en el mismo lugar, si así lo desean, mientras que otras podrán edificar o adquirir soluciones habitacionales en otras zonas mediante subsidios.

Zonas de riesgo

El ministro, sin embargo, aclaró que “hay lugares y zonas de riesgo donde no se puede habitar y eso debemos transmitirlo a las familias”, y que “nosotros, como Ministerio de Vivienda, no podemos invertir recursos públicos para construir viviendas definitivas en lugares donde no se puede habitar por un problema de seguridad”.