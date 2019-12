Al menos 80 viviendas afectadas por incendio forestal en Valparaíso

¿Qué pasó?

Al menos 80 casas se han visto afectadas por el incendio forestal que se está registrando en la ciudad de Valparaíso tras los focos iniciados en los cerros Rocuant y San Roque.

¿Qué dijo el Gobernador?

El gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, informó que: "el conteo es dinámico, esperamos poder detener esto pero nosotros creemos que ya a estas altura, por la información que hemos tenido de Bomberos, ya alcanza alrededor de 80 viviendas afectadas, al menos".

Además, sostuvo que: "el incendio todavía está descontrolado, no hemos podido detenerlo, pero se está trabajando con todos los medios disponibles en este momento".

En cuanto a eventuales personas lesionadas aseguró que: "no he podido tener conocimiento de mayores detalles (..) pero no hemos sabido todavía de personas heridas".

Evacuación

En cuanto a la evacuación de Cuesta Colorada y la población La Isla, el gobernador indicó que: "algunos vecinos evacuaron, otros se quedaron, y eso ha hecho más complejo el trabajo de la llegada de los vehículos de Bomberos, ya que todos evacuan en vehículos o vienen en otros a buscar o ayudar a los vecinos".

"Lo importante y nuestra mayor preocupación en este momento es que no se afecten viviendas. Ya lamentablemente tenemos vivienda afectadas pero por lo menos queremos evitar que se afecte la vida de personas", agregó.

Corte de luz

Además, detalló que: "el incendio ocurrió justo por donde pasa el sistema de torres de alta tensión, lo que hizo necesario el corte de luz por razones de seguridad, y es por eso que la ciudad de Valparaíso está sin electricidad y eso ha hecho baste más difícil las comunicaciones".

Cabe destacar que la distribuidora eléctrica Chilquinta Energía informó que la hora de reposición estimada del suministro es a las 20:00 horas.

Equipos trabajando

Según información de Conaf, el siniestro ha afectado 40 hectáreas. Además indicaron que se encuentran trabajando 15 brigadas, 4 aviones, 8 helicópteros, más Bomberos de Valparaíso, Viña del Mar, Casablanca, Quilpué y San Antonio.