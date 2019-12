Aumentarán en 30% impuestos a vaporizadores para desincentivar su uso

¿Qué pasó?

Los Ministerios de Salud y Hacienda decidieron aumentar el impuesto a los vaporizadores en un 30%, igualándolo al gravamen que tienen los cigarrillos. La medida busca para poder así desincentivar su masificación ante los posibles riesgos para la salud.

"Nos parece tremendamente importante, porque sabemos que en la medida en que le ponemos impuestos a los vapeadores vamos a disminuir el uso ya que es un elemento tremendamente grave para los niños, sobretodo para los jóvenes", dice la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Oposición de usuarios

Muchos de los defensores de los vaporizadores dicen que el principal beneficio que tienen es la mejora que ha significado a la salud, por lo que no están de acuerdo en tener que pagar más para acceder a ellos.

También puedes ver

"Ha sido maravilloso, porque he dejado el cigarro, he sentido aromas, he sentido sabores, he sentido miles de cosas que dejando el cigarro, empecé a sentir todo", dice Nicolás, un usuario de vaporizador desde hace dos años.

"El problema de subir los impuestos es que vas a evitar que la gente que fuma pueda salir del cigarro con un elemento que sea más barato y más sano", dice Cristián quien es dueño de una tienda que vende estos productos en Maipú.

Mayores regulaciones en EE.UU.

La medida en Chile toma en cuenta la situación que ha ocurrido en Estados Unidos, en donde al menos 500 personas han presentado problemas pulmonares, registrándose incluso 100 muertes por el uso de estos aparatos.

"Es una irritación aguda, son pacientes que estando sanos, sin ninguna cosa, de repente nacen con una reacción de tipo neumonía que puede ser de riesgo vital", explica el doctor Ronald Reid, broncopulmonar de la Clínica Universidad de Los Andes.

Ante esta situación, el país norteamericano decidió prohibir la venta de vaporizadores y cigarrillos para menores de 21 años.

A pesar de esto, en países como Francia e Inglaterra, la evidencia científica dice que el daño de estos aparatos es casi nulo con respecto a los cigarrillos.

Regular el uso

En Chile el Ministerio de Salud busca poder regular más el uso de los vaporizadores a través de un proyecto de ley que ya fue enviado al Congreso. "Es decir, con la prohibición de los espacios públicos, la prohibición de venta a menores y también la parte de publicidad", explica la subsecretaria Daza.

A pesar de que el proyecto para una regulación más amplia de los vaporizadores debe aprobarse aún, los usuarios de estos aparatos deberán enfrentar mientras el gravamen de un 30%, el que generaría ingresos cercanos para el Estado de 200 millones de dólares.