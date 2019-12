Video muestra momento exacto de la balacera en Mall Paseo Quilín

¿Qué pasó?

Un registro captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que ocurrió la balacera que se registró este viernes en el Mall Paseo Quilín y que dejó a dos personas heridas y tres detenidos.

En el video se puede ver cómo los guardias de seguridad intentan detener a los delincuentes, que salen de la tienda de Entel efectuando disparos.

Testimonio de guardia de seguridad

Uno de los guardias de seguridad relató que: "estábamos trabajando arduamente y a mí me dicen por radio que ocurrió un asalto en el sector de Entel. Yo acudo a apoyar a mis compañeros y con el procedimiento salen disparando hacia afuera".

"Nosotros tratamos de detenerlos en varias ocasiones, personalmente rompí los vidrios de la camioneta en la que iban escapando para que fuera fácil de reconocer, y me enfrenté en un forcejeo mano a mano con uno de los asaltantes, el cual disparó dos veces al aire, no me alcanzó a llegar ningún balazo, pudo ser detenido y fue entregado a Carabineros", agregó.

El hecho

La situación ocurrió cuando un grupo de asaltantes a rostro cubierto ingresó a la sucursal de Entel que se encuentra en el recinto, donde se dirigieron a la bodega del local, intimidando con armas de fuego a los empleados y clientes.

Fue en ese entonces que los delincuentes intentaron huir con diversos equipos de telefonía celular, efectuando disparos que lesionaron a dos personas.

Finalmente, se logró detener a dos hombres y una mujer, además de la incautación de tres armas, un vehículo con encargo vigente por robo y las especies robadas en su totalidad.