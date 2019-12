Kast tras decisión de la UDI en Chile Vamos: El voto de Evópoli se comunicó, por eso me extraña

¿Qué pasó?

El senador Evópoli, Felipe Kast, se refirió a la decisión que comunicó la noche de este jueves la senadora Jaqueline van Rysselberghe sobre suspender la participación de la UDI en Chile Vamos, luego de que en la Cámara de Diputados se aprobaran proyectos del acuerdo constitucional, entre ellos el que garantiza la paridad de género en el proceso constituyente, algo que se logró gracias al apoyo de parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli.

¿Qué dijo Kast?

Kast aseguró en el programa Ahora Es Cuando de Radio Infinita: "Me parece curioso y no comparto esa decisión, Evópoli en esta materia fue extremadamente cuidadoso. Nosotros en ambos lugares tanto en el Cámara como en el Senado votamos el acuerdo del 15 de noviembre en forma íntegra (...) y le habíamos comunicado a la UDI que nosotros si íbamos a impulsar la participación de los pueblos originarios, de mujeres e independientes en proyectos de ley paralelos para no tocar esa reforma constitucional. Eso fue lo que ocurrió ayer y por eso me extraña".

Evópoli cumple su compromiso con el acuerdo íntegro del 15 de noviembre y hoy lo ratifica con toda la @BancadaEvopoli de diputados votando a favor de la inclusión en el Proceso Constituyente de pueblos originarios, mujeres e independientes! pic.twitter.com/l7kRrvD0WF — Felipe (@felipekast) December 20, 2019

Críticas al ministro Gonzalo Blumel

Al ser consultado sobre las críticas que se le han hecho al ministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli) de no haber respaldado al exministro Andrés Chadwick durante la acusación constitucional en su contra, el senador aseguró: "Eso es injusto, me tocó participar ese día (...) No comparto esa crítica, creo que es bastante voluntarista e injusta con el ministro Blumel que le ha tocado una labor muy difícil".

Declaraciones del presidente de Renovación Nacional

También Kast fue consultado por las declaraciones que dio el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, donde señaló que Felipe Kast "quedó paralizado" tras el estallido social. El senador se defendió y dijo: "Eso demuestra lo mal que está la política cuando atacan a compañeros de coalición (...) Es la soberbia de alguien que denosta a otro político, yo no voy a caer en su juego, lo que buscan algunos es generar peleas pequeñas que es lo que tiene indignada a la ciudadanía de que los políticos se dedican más que a preocuparse por Chile, a criticarse unos a otros para tener un minuto de fama, yo no me voy a dedicar a eso (...) Ganas no me faltan para responderle y con mucha fuerza", concluyó.