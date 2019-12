Abbott por incendios en Metro: "No tenemos antecedentes sobre organizaciones de gran magnitud"

¿Qué pasó?

El fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a la presunta participación de grupos extranjeros en los ataques a Metro de Santiago ocurridos en el estallido social.

En esa misma línea, sostuvo que hasta el momento no cuentan con antecedentes para establecer que actuaron grupos organizados "de gran magnitud".

¿Qué dijo Abbott?

Abbott señaló que: "La participación o no participación de personas de otros países lo va a determinar la investigación una vez que concluya. Nadie puede anticipar o simplemente negar que haya participación de personas que sean ciudadanos chilenos u otros tipos de ciudadanos".

"Lo que nosotros podemos señalar es que hasta ahora no tenemos mayores antecedentes que permitan establecer la existencia de organizaciones criminales, tanto nacionales como internacionales, que sean organizaciones de gran magnitud", indicó.

"Más bien la experiencia y lo que nos ha demostrado la investigación, hasta ahora, esto puede cambiar, es la concertación de personas para cometer delitos", agregó.

Tiempos en la investigación

Respecto a las críticas del Gobierno por la demora de la Fiscalía en establecer las responsabilidades, Abbott explicó que: "los tiempos dependen muchas veces de la complejidad de las investigaciones, hay investigaciones que pueden alargarse mucho tiempo si uno no tiene los mecanismos y las herramientas necesarias para poder avanzar".

"Particularmente, ahora, parte de la policía está dedicada a labores de orden y seguridad pública, en consecuencia hemos visto una merma en el apoyo de la policías en las investigaciones", sostuvo.

En esa misma línea, informó que: "estamos tratando de obtener algún tipo de tecnología que nos permita, por ejemplo, tener un sistema de reconocimiento facial eficiente. Hasta el momento hemos probado varios sistemas y son bastante lentos".

Información del Gobierno

En cuanto a la información entregada por el Gobierno este miércoles, detalló que: "el ministro del Interior me hizo entrega de un sobre con información que yo no he tenido la oportunidad de revisar, en consecuencia desconozco el contenido de la misma. Pero es una información que no proviene de fuentes de inteligencia, puesto que toda información de inteligencia tiene que canalizarse a través de los mecanismos que la ley de inteligencia establece".

"Son antecedentes de contexto, porque se trata de fuentes abiertas. Es información que ha recolectado el Ministerio del interior con la Subsecretaría del Delito", precisó, agregando que se trata de antecedentes recopilados en "redes sociales, medios de prensa, en general todos los medios a los cuales tienen acceso".

