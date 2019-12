Ataques al Metro: Fiscal Guerra descarta intervención extranjera y habla de organización precaria

¿Qué pasó?

El fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, afirmó que no poseen evidencias para afirmar la presencia o influencia de grupos extranjeros en los incendios de las estaciones de Metro de Santiago durante el estallido social. Asimismo, aseguró que los involucrados habrían tenido organización, pero de manera muy precaria.

¿Qué dijo?

Al ser consultado por los avances en la investigación, el fiscal descartó la participación extranjera. “No tenemos, hasta la fecha, la presencia de grupos de extranjeros que se hayan organizado para ese fin y hasta donde conozco, tampoco tenemos la presencia de ningún grupo organizado extranjero en ninguna de las otras fiscalías regionales de Santiago y del resto del país”, señaló en conversación con Radio Infinita.

Sobre los involucrados afirmó que existen varias personas identificadas todos chilenos y, en su mayoría, jóvenes. “Muchos de ellos viven en las inmediaciones de las estaciones del Metro que se les ha imputado que quemaron. En nuestro caso particular, vemos la adscripción a ciertos grupos que guardan relación con el contexto de las barras bravas”, explicó.

Asimismo, señaló que existen indicios de organización “bastante precaria, no tenemos grandes niveles de organización. En eso no nos figuran siendo dirigidos por ciudadanos extranjeros, no tenemos ninguna información de esa naturaleza”, comentó.

Agregó: “Nos tenemos que quedar con lo concreto, sería irresponsable para nosotros señalar que hay organizaciones dirigidas desde el extranjero, con participantes extranjeros y con tecnología de punta cuando a nosotros eso no nos consta"

Lo que a dicho el Gobierno

El fiscal también se refirió a las alusiones del Presidente Sebastián Piñera sobre los responsables. “Tengo la impresión que lo que puede ocurrir es que puede existir información a nivel de inteligencia que le haya sido proporcionada en dicho ámbito, la cual aún no está en estado de poder ser denunciada. El problema de eso es cuando se alude a ello públicamente, se genera legítimamente en la ciudadanía un expectativa de que puede haber un resultado de investigación criminal y se nos consulta a nosotros”, aseguró.

Junto con esto comentó: “Yo creo que sería conveniente que si existen esos antecedentes y están dentros del ámbito de lo ellos pueden liberar, lo más sensato es que se formularán las denuncias correspondientes. Yo espero que si se llega a ese estado, el Gobierno lo haga”.