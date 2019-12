Hermano de Xaviera Rojas: "En general la familia está bien y tranquila"

View this post on Instagram

Durante la tarde de este lunes, llegó a la Corporación Cultural de San Bernardo el cuerpo de Xaviera Rojas, la joven de 18 años que fue hallada muerta el pasado domingo en el canal El Espino de la comuna. La joven es velada en el Gimnasio Municipal de San Bernardo Pedro Fernández Vilaspaz, el cual se encuentra al interior de la Corporación Cultural. Xaviera Rojas fue escoltada por integrantes del Ballet Folklórico de San Bernardo, en el cual ella bailaba y cantaba. El conjunto realizó una presentación donde bailaron cueca, junto a familiares de la joven. Además, en la instancia se presentaron otros grupos Folklóricos que homenajearon a la estudiante de Fonoaudiología de la Universidad de Chile. La joven se encontraba desaparecida desde el pasado sábado, por lo que su familia había presentado una denuncia por presunta desgracia. Al encontrar el cuerpo de Xaviera Rojas, el comisario Orlando Calderón, de la Brigada de Homicidios de la PDI señaló que: "el cuerpo presenta lesiones atribuibles a terceras personas, será el Servicio Médico Legal (SML) el que establezca la causa de muerte definitiva, no obstante estas lesiones son compatibles con elementos cortantes y contundentes".