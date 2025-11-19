¿Es o no alienígena? NASA publica nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS y aclara su origen

19 nov. 2025 - 18:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó este miércoles nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar identificado que ha atravesado el sistema solar.

Desde su descubrimiento el 1 de julio, la agencia espacial ha mantenido un riguroso seguimiento de este cuerpo celeste. Las imágenes más recientes fueron obtenidas por naves espaciales operadas desde Marte tras el paso del cometa el 3 de octubre, a una distancia de 30,6 millones de kilómetros, permitiendo un análisis detallado de sus características y composición.

Aclaran su composición

El Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO) capturó algunas de las imágenes más cercanas del cometa, mientras que el orbitador Atmósfera y Evolución de Materiales Volátiles de Marte (MAVEN) obtuvo imágenes en el espectro ultravioleta que resultan cruciales para que los científicos comprendan la composición química del cometa.

El 9 de octubre, la nave MAVEN registró otra imagen del cometa 3I/ATLAS que evidencia “el halo de gas y polvo o la coma, alrededor del cometa”. Los tonos más brillantes detectados en estas imágenes son especialmente significativos: la NASA destaca que estos “indican las áreas donde el instrumento detectó átomos de hidrógeno proveniente del cometa”.

La agencia explica el fenómeno observado: “Este hidrógeno se libera cuando la luz solar calienta el cometa, lo que hace que su hielo de agua se convierta directamente en vapor”.

NASA

NASA

Se diferencia de otros cometas

La NASA subraya que observar al cometa desde múltiples posiciones orbitales proporciona una oportunidad excepcional para comprender cómo 3I/ATLAS se diferencia de los cometas nativos del sistema solar. De acuerdo a la agencia, estos estudios “abren a los científicos una nueva ventana para observar cómo las composiciones de otros sistemas pueden diferenciarse de la composición del nuestro”.

Respecto al origen del cometa, Tom Statler, investigador de la NASA, ha indicado que “3I/ATLAS lleva mucho tiempo viajando” y procede de un sistema “más antiguo” que el nuestro. “3I/ATLAS es una ventana a un profundo pasado, anterior a la formación del Sol y de la Tierra”, afirmó

El estudio del cometa ha permitido a la comunidad científica “comprender mejor cómo es el cometa” y determinar su trayectoria futura. Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica de la NASA, ha señalado la relevancia de estos análisis para el conocimiento científico.

“La comunidad científica está muy emocionada de compartir las nuevas imágenes”, manifestó Statler, mientras que Goldman añadió una reflexión sobre la vastedad del espacio: “El espacio es muy grande, y nada está tan cerca como parece”. Esta observación cobra especial relevancia al considerar que el cometa fue capturado en septiembre a una distancia de millones de kilómetros.

NASA

¿Contiene tecnología alienígena?

Una de las preguntas que ha generado curiosidad en el público es si el cometa podría contener tecnología alienígena. La respuesta de la NASA ha sido clara y proviene de Nicky Fox, administradora asociada de la NASA de la Dirección de Misiones Científicas.

“Es natural preguntarse qué es este objeto. Si entiendes un poco de cometas y asteroides, puedes identificar sus signos rápidamente”, señaló Fox, descartando especulaciones sin fundamento científico.

Fox subrayó que lo verdaderamente interesante radica en las diferencias que presenta este cometa: “Lo interesante son las diferencias, y este cometa viene de otro lugar. Es la tercera vez que podemos rastrear un objeto como este. Pero fuimos muy rápidos en detectar que era un cometa. Lo de verdad interesante es que no es exactamente como otros cometas, es algo anterior a nuestros tiempos”.

