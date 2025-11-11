Captan a Vladímir Putin con una extraña hinchazón en su mano: Especulan sobre su estado de salud
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Tal como ocurrió con Donald Trump hace unos meses, el presidente Rusia, Vladímir Putin, causó preocupación a nivel mundial tras aparecer en público con su mano hinchada y con grandes marcas de venas.
Especulan con enfermedad
Esta no es la primera vez en la que surgen rumores sobre posibles problemas de salud en su mano derecha. Sin embargo, esta vez fue visto apretándola con fuerza mientras se dirigía a sus seguidores en un gimnasio de básquetbol.
El mandatario de 73 años se mantuvo con una postura rígida e incómoda durante el evento, aunque lo que más despertó el interés del público fue su abultada mano, según publicó The New York Post.Ir a la siguiente nota
Las manos de Putin se convirtieron en tema de conversación durante el primer año de la guerra con Ucrania, cuando apareció una mancha negra, mientras que otras fotos afirmaban mostrar signos de numerosas marcas de vías intravenosas en sus manos.
Especulan con enfermedad grave
Las imágenes desataron nuevas especulaciones de que el presidente ruso podría estar luchando contra una enfermedad grave.
Diversos usuarios en línea afirmaron que Putin tenía varias enfermedades, desde Parkinson hasta cáncer. No obstante, se trata de especulaciones que nunca ha sido tomadas con seriedad desde el Kremlin.
"Hay algo mal con las manos de Putin. Además del hecho de que están cubiertas de sangre hasta los codos, sus venas también están abultadas", ironizó Anton Gerashchenko, exasesor del Ministerio del Interior de Ucrania, en conversación con East2West.
